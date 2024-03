Detuvieron a un cura acusado de abusar sexualmente de una joven

La iglesia Nuestra Señora de Fátima donde se desempeñaba el sacerdote denunciado. (Foto street view)

El cura de una parroquia del partido bonaerense defue detenido acusado de haber abusado sexualmente de una joven de 18 años durante varios meses, y la justicia investiga si no hay más víctimas sometidas a las mismas agresiones pero que hasta ahora no denunciaron, informaron este domingo fuentes policiales y judiciales.Una joven de 18 años, denunció por abuso al cura párroco de, ubicada sobre el cruce de calles Federico Chopin y Francisco Pórtela, del mencionado partido del sur del conurbano bonaerense.Fuentes policiales y judiciales confirmaron a Télam que(46), fue detenido este sábado a pedido de la fiscal Marcela Juan, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Lomas de Zamora, y por orden del Juzgado de Garantías 1 del mismo departamento judicial.Según la denuncia,, quien estaba a cargo de ese templo hace seis años.Fuentes judiciales informaron a Télam que "la víctima concurría a la iglesia" donde ocurrieron los abusos, aunque todavía "está en investigación las actividades que realizaba", mientras que habría "más víctimas pero que no quisieron efectuar la denuncia, ni que se investiguen sus casos".El cura fue indagado el sábado por la fiscal Juan, aunque hizo uso de su derecho a no declarar yPor su parte,en el que indicó que decidió suspender a Bustamante, "apartándolo del oficio de administrador parroquial de Nuestra Señora de Fátima (Lomas de Zamora), como así también de toda tarea eclesiástica que le haya sido encomendada", según informaron a través de un comunicado difundido por este organismo de la Iglesia.A su vez, señalaron que actuaron así "conforme a la aplicación del protocolo correspondiente, a los efectos de realizar un proceso de investigación para esclarecer los hechos" y que el organismo "se pone a entera disposición de la Justicia para todo requerimiento o pedido de colaboración que le sea remitido".Por su parte,, renovaron el "compromiso irrenunciable de rechazar cualquier acto que amenace la dignidad de las personas"."Trabajando en la prevención y fomentando en nuestra Iglesia Diocesana una auténtica cultura del cuidado, especialmente de menores y adultos vulnerables, y de todos aquellos que se acercan a nuestras comunidades", agregaron.El obispado informó quey, además de ser administrador parroquial de Nuestra Señora de Fátima, era uno de los delegados de la Comisión Diocesana de Liturgia, Música y Arte Sacro".Mientras que el "6 de febrero, el presbítero Martín Bustamante había sido designado por el obispo diocesano, monseñor Jorge Lugones SJ, párroco de Nuestra Señora de Lourdes (Claypole)" y que "al tomar conocimiento de la situación, el obispo, como máxima autoridad de la diócesis, postergó el traspaso e inicio del ministerio del sacerdote".En tanto,emitió un comunicado replicado en sus redes sociales por la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico donde informan y sientan postura sobre esta situación.“Bustamante está denunciado por. Hace dos semanas había sido ordenado para ocupar la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes de Claypole. Junto a la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, las Madres Protectoras Conurbano realizamos una fuerte campaña de visualización contra esta decisión reclamando ante las instituciones del Estado la revisión de tal medida”, expresaron.“Finalmente,quedando prohibido ejercer la función de sacerdote. En tanto, la comprometida labor de la Fiscalía 16 de Lomas de Zamora que llevó adelante la investigación, permitió la detención y prisión del cura”, aseguraron.