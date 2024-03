Manchester City venció a United en el clásico de la ciudad y sigue a tiro de la punta

Julián Álvarez jugó pocos minutos pero se hizo notar en el Derby de Manchester. (Foto X)

El resto de la fecha

Posiciones

, con el delantero campeón del mundo, venció este domingo a, con Alejandro Garnacho, y se adjudicó el clásico de la ciudad por 3 a 1 para continuar a tiro de la punta de la Premier League que defiende Liverpool.El inglés Marcus Rashford (PT 8m) puso en ventaja al United y el City lo revirtió a través del inglés Phil Foden (ST 11 y 35m) y el noruego Erling Haaland (ST 45+1m), quien está primero en la tabla de goleadores con 18 conquistas.Álvarez, citado por Lionel Scaloni para los amistosos de Argentina ante El Salvador y Costa Rica en Estados Unidos del 22 y 26 de marzo, hizo su ingreso a los 13 minutos del segundo tiempo y fue clave para el triunfo de los "Ciudadanos".El ex River aportó la asistencia para el segundo tanto de Foden y se destacó por el desequilibrio en ataque. Por su parte, Garnacho, también convocado por Scaloni, jugó de titular para Manchester United, pero no pudo gravitar.La jornada comenzó con el triunfo de Bournemouth ante Burnley, por 2 a 0, a través de los goles del neerlandés Justin Kluivert (PT 13m) y el inglés Antoine Semenyo (ST 43m).En Bournemouth se lesionó el defensor argentinootro de los futbolistas convocados por Scaloni para los próximos amistosos de marzo.El ex futbolista de San Lorenzo le dejó su lugar en el campo al galés Chris Mepham cuando transcurrían apenas diez minutos de juego, tras sufrir una molestia en la pierna izquierda. Senesi aguardará por el diagnóstico para saber si será parte de los partidos con Argentina ante El Salvador y Costa Rica, con vistas a la Copa América de mediados de año.La fecha 27 finalizará el lunes con el partido entre Sheffield United y Arsenal (17.00).Resumen: Brentford 2-Chelsea 2; Everton 1-West Ham 3; Fulham 3-Brighton And Hove 0; Newcastle 3-Wolverhampton 0; Nottingham Forest 0-Liverpool 1; Tottenham 3-Crystal Palace 1; Luton Town 2-Aston Villa 3.Liverpool 63 puntos; M. City 62; Arsenal 58; Aston Villa 55; Tottenham 50; M. United 44; West Ham 42; Newcastle 40; Brighton And Hove 39; Wolverhampton 38; Chelsea 36; Fulham 35; Bournemouth 31; Crystal Palace 28; Brentford 26; Everton* 25; Nottingham 24; Luton Town 20; Burnley y Sheffield 13.* Se le descontaron 6 puntos por incumplir el Fair Play financiero.