Los docentes de la CGT paran en reclamo del "financiamiento de la educación"

Los gremios docentes nucleados en larealizarán este lunes un paro nacional por mejores salarios y en reclamo al Estado nacional para que "financie y sostenga la educación", en una medida que coincidirá con el inicio de clases en seis provincias.Además,, tras el cuarto intermedio que había sido dispuesto el martes 27 último para que las jurisdicciones "hagan llegar su oferta" a la mesa de trabajo.En esa última reunión, el Gobierno nacional había confirmado la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y, en consecuencia, los gremios de la CGT llamaron a la huelga, que, según lo establece el calendario escolar."Nosotros queremos a los alumnos en las escuelas pero responsabilizamos al Gobierno nacional de las medidas que nosotros tomamos por falta de aportes y por falta de reflexión ante esta problemática: el Gobierno nacional tiene que financiar y sostener la educación", había señalado el miércoles pasado el secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, durante una conferencia de prensa en la CGT, al reprochar que en la reunión salarial no hubo "ninguna oferta".Romero anunció entonces que la UDA, junto a la(AMET), el(Sadop) y la(CEA), concretarán este lunes un "paro total de actividades en todo el país" y del inicio de "un plan de lucha" que "de no reflexionar el Gobierno nacional, se va a extender con distintas medidas a lo largo y a lo ancho del país"."No nos han hecho propuestas y no hemos tratado la mejora del salario inicial del sector docente que hoy estaba en 250 mil pesos y", había detallado el dirigente.Al respecto,y había recriminado que la remuneración se encuentra "por debajo de la línea de la pobreza".En la convocatoria del martes pasado, que había sido realizada por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación, los representantes de gremios docentes se habían reunido con el secretario de Trabajo, Omar Yasin, junto a su par de Educación, Carlos Torrende.Según fuentes presentes en el encuentro, las autoridades del Gobierno confirmaron en esa oportunidad la continuidad del Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, pero ratificaron el fin del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), para reorientar esas partidas hacia "políticas vinculadas con aprendizajes efectivos, como el Plan Nacional de Alfabetización, y al sistema de información escolar"."Para establecer el piso salarial, se pidió que las provincias hagan llegar su oferta para discutirla en la mesa. Se llamó a un cuarto intermedio hasta el martes por la mañana", indicaron fuentes de la Secretaría de Educación.el pasado lunes 26 de febrero, en coincidencia en esa oportunidad con el inicio de clases en 8 jurisdicciones del país.Los sindicatos docentes de la CGT evaluaron que había sido "golpeada seriamente nuestra buena fe y predisposición a la negociación salarial por parte de un Gobierno insensato que aspira insensiblemente a burlar su responsabilidad (Ley N." 26075 y Ley N.º 26206) de garantizar el Financiamiento del Sistema Educativo Nacional".Además, reclamaron que allí no recibieron "ninguna oferta nacional" y manifestaron que "el Gobierno nacional ha ocupado este tiempo para tomar actitudes absolutamente dilatorias y profundamente desatentas" con los docentes.