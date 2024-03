En Suiza votan sobre un aumento de la edad de retiro y un aguinaldo para jubilados

La esperanza de vida en Suiza es una de las más altas del mundo.

En Suiza, los jubilados reciben de la seguridad social pensiones de hasta 2.450 francos suizos (2.780 dólares) y 3.675 francos para una pareja

La esperanza de vida en Suiza es actualmente una de las más altas del mundo. Según la Oficina Federal de Estadísticas de Suiza, un varón suizo nacido en 2022 puede esperar vivir 81,6 años, mientras que para las mujeres es de 85,4 años

Los suizos votan este domingo en referéndum dos iniciativas cruciapara los jubilados.La propuesta de aumentar la edad de jubilación parece condenada al fracaso, peropodría ser aprobada, según sondeos previos que, no obstante, mostraron también una erosión del apoyo a la segunda iniciativa.Las mesas estuvieron abiertas solo unas horas y cerraron al mediodía, y los primeros resultados se esperaban para la tarde, informó la cadena pública suiza Schweizer Fernsehen.Con una población que envejece y unos costos de vida en constante aumento, Suiza aspira a que el referéndum cambie la vida de los pensionados.Pero en una nación que aparece siempre en lo alto de la lista de los lugares más caros del mundo, estas prestaciones no alcanzan para mucho."Hay una crisis del poder adquisitivo", afirmó Pierre-Yves Maillard, presidente de la Federación Sindical Suiza que es parte de la campaña a favor de la iniciativa del aguinaldo., explicó.Los partidos de izquierda defienden esta mejora de las jubilaciones, pero la iniciativa enfrenta resistencia de parte de la derecha y de las formaciones centristas, además del Gobierno federal y del Parlamento.El Gobierno afirma que este aumento implica, que esto puede requerir un incremento de los impuestos y que amenaza la estabilidad financiera del sistema de seguridad social.Las encuestas muestran la propuesta que busca aumentar los pagos de pensiones podría aprobarse, aunque el resultado sigue sin estar claro.Según la última encuesta realizada por gfs.bern para la emisora pública SSR, un 53% de los encuestados se declaró a favor de la reforma y un 43% en contra, pero la popularidad de esta iniciativa bajó con respecto al mes pasado.Los críticos del aumento del pago de las pensiones afirman que será costoso para el Estado yLos países de toda Europa están luchando por encontrar la manera de resolver los problemas relacionados con el envejecimiento de sus poblaciones.Los suizos también están convocados a pronunciarse sobre un plan para subir gradualmente la edad de jubilación de 65 a 66 años durante la próxima década, con el objetivo de garantizar la financiación del sistema de pensiones, pero las encuestas indican que más del 60% de los votantes rechazará la reforma.Los ciudadanos suizos han rechazado repetidamente las iniciativas para aumentar la edad de jubilación, que no ha cambiado desde que se introdujeron las pensiones estatales en 1948.Los votantes en contra del aumento de la edad de jubilación afirman que las personas mayores ya tienen problemas para encontrar trabajo, y que el aumento podría empeorar la situación.Los primeros indicios sugieren que el referendo suizo podría ser popular, y en los últimos días los votos por correo han atraído a un número récord de votantes.