Para Francos, "nadie puede oponerse a tratar el Pacto de Mayo"

El ministro del Interior,, afirmó que "nadie puede oponerse a tratar" elcon 10 políticas de Estado y consideró que los gobernadores que "no quieran acordar" sobre esos puntos "se quedarán afuera de un consenso político que será histórico"., sostuvo Francos en declaraciones a radio Mitre.El funcionario advirtió queY planteó que "en el camino" al Pacto de Mayo convocado por el presidentehabrá "gobernadores con posiciones ideológicas diferentes que están sólo en la confrontación y no miran la posibilidad de llegar a acuerdos"., evaluó.Sobre un nuevo tratamiento de la ley, cuyo debate se frustró en febrero pasado al no lograr reunir los apoyos necesarios,porque, dijo, "son temas muy distintos" y resaltó que "el pacto es una cosa muy superior a una ley"."Qué mejor muestra que vamos camino a un pacto que sellar un acuerdo previo que permita sancionar una ley que beneficie a todos los argentinos y permitirle a las provincias equilibrar sus cuentas fiscales", reflexionó el funcionario.