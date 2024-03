Recursos humanos: proyectan un 2024 con incertidumbre en materia laboral

Proyectan un 2024 con incertidumbre en materia laboral. /Foto: archivo

Los especialistas en recursos humanos proyectan para 2024 un alto grado de incertidumbre en materia laboral, a causa del contexto político y económico que atraviesa el país,Según Bumeran, una de las principales consultoras del sector, solo el 65% de los especialistas en recursos humanos proyecta contrataciones para el 2024, evidenciando un marcado descenso en las expectativas laborales en comparación con años anteriores.Estos números muestranen el presente año.Este descenso sugiere una tendencia a la baja en las intenciones de contratación, evidenciando un cambio significativo en el panorama laboral para los profesionales de recursos humanos."El contexto político y económico que atraviesa el país impacta, lógicamente, en el mundo laboral. En nuestro estudio Balance 2023 y expectativas 2024, observamos que hay un alto grado de incertidumbre con respecto a qué esperar de este año: el 34% de los profesionales de recursos humanos no pudo especificar si su proyección para el 2024 es positiva o negativa. Además, la incorporación planificada de nuevas personas trabajadoras es la más baja de los últimos tres años",Además, estas cifras demuestran una disminución significativa de diez puntos porcentuales en la intención de contratación, según revela el análisis de datos.Entre aquellos que tienen previsto aumentar sus equipos en Argentina, el 32% proyecta expandir su plantilla en un 10%, lo que representa una perspectiva moderada de crecimiento.Por otro lado,En este marco,, dado que la demanda laboral está intrínsecamente vinculada a la actividad económica, la cual presenta incertidumbres a la fecha."Lo que hacen las empresas en relación a inversiones y contrataciones es ser muy prudentes y demorar las decisiones no urgentes hasta tanto se vea más claramente cómo se acomodan las variables de la macro que hoy son inciertas, aunque en términos de inflación pareciera que la tendencia alcista se rompió y podríamos tener allí buenas noticias en breve; el principal desafío es la evolución de la actividad económica y el consumo ", ponderó.Frente a este cuadro, Ávila anticipó que el primer semestre mostrará una demanda laboral moderada, con un crecimiento gradual y más pronunciado en el segundo semestre, si bien la incógnita persistirá sobre los sectores vinculados al consumo interno, como turismo, comercio y consumo masivo, cuya demanda laboral a mediano plazo permanece incierta hasta que se restablezca el poder adquisitivo de los salarios, afectados en los últimos meses.El otro gran desafío del empleo para este año, según Ávila,, detalló.Sin embargo, la generación de empleo en sectores como Oil & Gas, Minería, Agro, Comercio Electrónico, Tecnología y Economía del Conocimiento, Fintech, Energía y Salud es más favorable ya que estos rubros se proyectan como líderes en demanda laboral, especialmente a partir de la segunda mitad del año."El análisis mensual del mercado laboral revela una gran demanda de personas trabajadoras para el sector industrial en puestos que tienen que ver con la producción, el abastecimiento y la logística. También continúa habiendo una alta demanda de profesionales de IT para puestos senior y jerárquicos", reveló Molinaro.Mientras que, son altamente buscadas por los especialistas en recursos humanos.Desde Randstad, Avila destacó que ciertos perfiles mantienen una demanda constante como representantes de atención al cliente, técnicos especializados, ejecutivos de cuentas, desarrolladores front-end, back-end y full stack, expertos en ciberseguridad, profesionales de enfermería, operarios especializados y especialistas en marketing digital.También"Las empresas buscan acelerar la incorporación de nuevos conocimientos, mencionando la creciente necesidad de perfiles en data science o analítica de big data, áreas que han surgido recientemente y aún carecen de una formación masiva", completó Avila.En cuanto a las proyecciones laborales para el 2024 en Argentina, los expertos en recursos humanos identifican factores determinantes que moldearán el panorama laboral.Aquellos que consideran que la situación empeorará apuntan principalmente a la incidencia del contexto económico del país en el mercado laboral (68%), la depreciación de salarios frente a la inflación (64%), la disminución de puestos de trabajo (36%), una posible fuga de talentos hacia otros países (12%), y otros motivos (4%).En tanto, entre los especialistas que vislumbran una mejora,"Este año presenta desafíos variados para el mundo del empleo, la Inteligencia Artificial va a continuar avanzando y penetrando en el día a día de las personas trabajadoras, y la revalorización de los salarios, la necesidad de mayor flexibilidad y el work life balance son demandas que cada vez resuenan más en los pasillos de las organizaciones", concluyo Molinaro.