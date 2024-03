Olimpia, dirigido por Martín Palermo, alcanzó su segunda victoria en fila en Paraguay

Foto: Julián Álvarez

Olimpia, bajo la conducción del entrenador Martín Palermo, logró su segundo triunfo consecutivo, al derrotar por 1-0 a Sportivo Luqueño, en un partido válido por la octava fecha del torneo de la División Profesional A del fútbol de Paraguay., de acuerdo a lo indicado por el sitio 'Flashscore'.También jugaron en el 'Decano' del fútbol paraguayo los argentinos Lucas Pratto (ex Vélez, River y Defensa y Justicia) y Matías Vera (ex Argentinos Juniors).Olimpia, que se mantiene invicto desde que asumió la conducción el platense Palermo (dos triunfos y una igualdad), reúne 13 puntos en la clasificación y trepó a la tercera colocación.Sportivo Luqueño, que tuvo en sus filas a los también argentinos Rubén Ríos, Lautaro Comas (ex Patronato) y Nicolás Maná (ex San Martín de San Juan), se quedó en la cuarta posición, con 12 unidades.Otros resultados: Sportivo Ameliano 0-2 de Mayo 2; Guaraní 1-Cerro Porteño 1 (gol de Diego Churín).Principales posiciones: 2 de Mayo 16 puntos; Libertad 15; Olimpia 13; Sportivo Luqueño 12.