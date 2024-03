Lousteau:"Encerrado en Olivos y Twitter, el presidente no ve o no le importa la realidad"

Martín Lousteau / Foto: Archivo

"Encerrado en Olivos y en Twitter, el presidente no ve o no le importa la realidad. Ojalá cambie", señaló el senador.

Lo que NO dijo Milei

El senador nacional y presidente de la UCR, Martín Lousteau, criticó este sábado la convocatoria del presidente Javier Milei a firmar el Pacto de Mayo al señalar que "" y dijo que "encerrado" en la Quinta de Olivos y en Twitter el mandatario "no ve o no le importa la realidad"."No sabemos si quiere entrar en un toma y daca de los que él tanto critica o intenta ganar tiempo para ver si logra que le salga alguna. Se trata de un contrato donde. Son 10 puntos definidos en soledad. Pero lo más grave de todo es que su visión es parcial", señaló Lousteau en un hilo que publicó en su cuenta de la plataforma X.El referente de la UCR se refirió a la convocatoria del presidente para que los gobernadores firmen el Pacto de Mayo con 10 políticas de Estado, que está condicionado a la aprobación previa de la llamada "Ley de Bases" y un nuevo pacto fiscal durante la convocatoria en la apertura de la Asamblea Legislativa del Congreso.Lousteau sostuvo que en la Asamblea Legislativa se vio "a un presidente de dos caras" donde en la primera parte de su discurso ""Podemos coincidir en algunas de sus propuestas aun cuando 95% del tiempo del tiempo", apuntó.Además, dijo que lo que más le preocupó es "lo que NO dijo el presidente" ya que ""."Milei, ¿pero no ve los comercios, las industrias y empleos que su política está destruyendo? Habla del modelo empobrecedor de la casta, ¿pero no ve que desde que asumió los salarios y las jubilaciones perdieron un 30% de su poder adquisitivo?, se preguntó.En tanto, sostuvo que "Milei habla de combatir la casta, ¿?"."¿Milei no ve que su ministro de interior (Guillermo Francos) hace un año atrás era funcionario de Alberto Fernández o que su ministro de economía (Luis Caputo) fue presidente del Banco Central con (el expresidente, Mauricio) Macri?", afirmó.Sostuvo que "encerrado en Olivos y en Twitter, el presidente no ve o no le importa la realidad" y afirmó que : "Ojalá cambie".