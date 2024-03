Amplio apoyo desde distintos sectores a la "trayectoria y profesionalismo" de Télam

Milei argumentó que Télam "ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista", pese a que fue fundada en abril de 1945.

📌 La @AgenciaTelam junto al sistema nacional de medios públicos es una fortaleza para la Argentina y genera un enorme beneficio.



📌 Ordena la pauta pública y lo hace con total transparencia

Tiene una calidad humana y periodística con reconocimiento mundial.



📌 Vengo de una… — Carolina Moises (@CarolinaMoises) March 2, 2024

🗯️#TélamNoSeCierra #TélamSeDefiende

Desde @PrensaFATPREN, SiPreBA y @somostelam ratificamos la defensa de la Agencia Télam, su rol social, sus trabajadores y trabajadoras.



¡Por los medios públicos, los derechos laborales y la soberanía!



📄Comunicado: ➡️https://t.co/h8qfBvsVJK pic.twitter.com/fiiIhCvbdD — SiPreBA - Sindicato de Prensa de Buenos Aires (@sipreba) March 2, 2024

El presidente ataca a los jubilados, a los docentes, vuelve con " servicio esencial que significa prohibir el derecho de protesta " .

Vuelve a atacar a @RobiBaradel como Macri y a los sindicatos y movimientos sociales. Ataca a Telam, al INADI.

Chau Estado democrático. — Sonia Alesso (@soniaalesso1) March 2, 2024

Toda la solidaridad con las trabajadoras de @AgenciaTelam , imprescindibles en el camino por una comunicación feminista #TelamNoSeCierra @PrensaFATPREN — #VivasNosQueremos (@ColectivoNUM) March 2, 2024

NO AL CIERRE DE TELAM



El anuncio de @JMilei sobre el cierre de la agencia estatal de noticias TELAM no tiene ningún valor legal, pero constituye una seria y grave amenaza para la continuidad de la Agencia. Tan o más grave que las amenazas disparadas por el gobierno de Mauricio… — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) March 2, 2024

Milei pretende cerrar Telam en contra de un periodismo de calidad, plural,federal, veraz,que facilita la multiplicación de medios y voces en todo el país. La reconstruimos desde sus ruinas. No toleremos semejante restricción a la libertad y a la expresión https://t.co/vT4Kgrws3h — Bernarda Llorente (@bernardallorent) March 2, 2024

Sin Télam perdemos todos. pic.twitter.com/iKsoklMYGr — Daniel Mecca (@dmecca1) March 2, 2024

Referentes de la cultura, de derechos humanos y del ámbito político, sindical, periodístico y de diversos organismos de la sociedad civil manifestaron su rechazo al anuncio realizado por el presidente Javier Milei sobre el cierre de la Agencia Nacional de Noticias Télam, se solidarizaron con sus trabajadores y resaltaron "su trayectoria y profesionalismo" desde su fundación en 1945.El diputado nacional de(UxP) y secretario General de la, dijo en declaraciones a esta agencia que "Télam es una agencia de trayectoria que, más de 700 empleados que se mueven con un criterio absolutamente independiente, tiene la función de informar a nuestra población de manera objetiva" yLa senadora nacional por Jujuy (UxP),, expresó desde su cuenta de X que Télam "tiene una calidad humana y periodística con reconocimiento mundial" y queLa diputada de(HCF),, se sumó desde X con un "no al cierre de Télam" y agregó: "Defendamos el derecho a la información y la libertad de expresión. Solidaridad con las y los trabajadores".También desde el ámbito sindical hubo un amplio repudio al anuncio efectuado la noche del viernes por el Presidente durante la Asamblea Legislativa , donde afirmó que su gestión va a "a cerrar la agencia Télam", esgrimiendo como argumento que la misma "ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista".El(SiPreBA) y la(Fatpren) remarcaron en un comunicado que Télam "demuestra su calidad y profesionalismo con el servicio que brinda a diario y es utilizado por todos los medios privados del país" , y que su cierre "no sólo sería ilegal sino también ilegítimo" y queA través de un comunicado, elremarcó que los medios públicos "pueden y deben cumplir un rol determinante en la construcción de audiencias más críticas y mejor formadas, con inclusión y equilibrio de voces".En tanto, el(Sitrapren) sostuvo en un comunicado que "Télam es un medio de comunicación que le pertenece a todos los y las argentinas y que ocupa un lugar central como productor de información pública y nacional que hace a la democratización informativa".El secretario General de la, expresó su solidaridad y remarcó que "los medios de comunicación públicos son medios democráticos que deben estar al servicio de las mayorías populares y ser un instrumento contra la concentración y monopolio de los grandes grupos económicos que manejan la Argentina".El secretario General de, expresó que "la idea de cerrar la agencia nacional atenta contra la libertad de expresión, vulnera el derecho a la información de los ciudadanos y avanza en la estigmatización de los periodistas lo cual es un retroceso de magnitud para la vida democrática del país"; mientras que su par de, destacó que "Télam es soberanía de información y quienes la garantizan son sus trabajadores".La(Ugatt) subrayó en un comunicado que Télam "representa el espíritu en el ejercicio del derecho a la información de todos los trabajadores, fomentándolo durante numerosos gobiernos de distintas ideologías, desde hace ya casi 80 años"."Desde CTERA nos solidarizamos con las y los trabajadores de prensa de Télam y estaremos junto a ustedes resistiendo este atropello a la libertad de expresión. Este ataque tiene como principal objetivo acallar una usina de información histórica", indicó en un comunicado laA su vez, diferentesexpresaron su solidaridad a través de un documento donde, por ejemplo, la presidenta de la(ALE),destacó: "En cada movilización en defensa de nuestros derechos como trabajadores de la salud por nuestro reconocimiento, ahí estuvieron las y los compañeros de Télam ayudando a difundir nuestros reclamos. Así como han estado en cada lucha, vamos a estar en las calles junto a sus trabajadores defendiendo los puestos de trabajo".El, compartió un video donde expresó "a todos los compañeros de Télam toda la solidaridad y el apoyo tanto de mi parte como del Serpaj de Argentina y América Latina" y agregó:Lapublicó en su cuenta de X: "La @AgenciaTelam cumplirá 80 años de trayectoria en #Argentina y el mundo. La #democracia debe celebrar su rol imprescindible para garantizar el derecho a la información, la soberanía informática, la libertad de expresión y a les trabajadores".El colectivoremarcó en X: "Toda la solidaridad con las trabajadoras de @AgenciaTelam, imprescindibles en el camino por una comunicación feminista".El Director del, sostuvo en su perfil de X que "la continuidad de TELAM debe ser defendida con todas las herramientas legales y democráticas al alcance de la sociedad argentina".El ex diputado aseguró que el anuncio de Javier Milei "no tiene ningún valor legal, pero constituye una seria y grave amenaza para la continuidad de la Agencia,".El presidente del(Frenap),, consideró que "Télam no es para los argentinos sólo una agencia de noticias, es parte de nuestra soberanía" y que "cualquiera que tiene memoria sabe lo que significó para nuestro pueblo"."Queremos expresar nuestra solidaridad con los trabajadores de la Agencia Télam que están sufriendo un nuevo ataque por parte del presidente Milei que ha decidido cerrar un medio de comunicación federal y democrático", dijo elLa dirigente nacional deconsideró que Télam "es fuente de información para miles de medios de comunicación" y que sin ella "perderíamos soberanía informativa quedando a merced de los medios privados y sus intereses".Por su parte,-ex presidenta de la agencia nacional de noticias(2019-2023)- también se expresó al señalar que "Milei pretende cerrar Telam en contra de un periodismo de calidad, plural,federal, veraz,que facilita la multiplicación de medios y voces en todo el país". En el mismo sentido, recordó: "La reconstruimos desde sus ruinas. No toleremos semejante restricción a la libertad y a la expresión."también manifestaron su apoyo y remarcaron el "valor práctico e incalculable" de la agencia."Nadie que haya trabajado en la redacción de un diario, una radio, un canal de noticias, puede desconocer el valor práctico e incalculable que tiene Télam en la producción y federalización de información. Borrarla del mapa es un ataque a todo el periodismo. Télam no se cierra", dijo el escritor y periodista"Cerrar la agencia Télam es, antes que nada, de ignorantes", dijo la escritora, mientras que la periodista y escritora,, evaluó el impacto que podría tener en el sector privado: "Si cierra Télam, los medios privados van a dejar de tener un porcentaje importante de las notas y de las fotos que usan, por ejemplo".En tanto, el titular de la, publicó en su cuenta en X:posteó su desacuerdo con el cierre y expresó su solidaridad con los trabajadores que "desempeñan su labor con idoneidad y rigor profesional"., que nuclea a los 41 sindicatos que la entidad tiene en el país, destacó "la importancia de un periodismo independiente y objetivo para una sociedad democrática" y pidió a las autoridades que "reconsideren esta decisión que afectará a un importante número de trabajadoras y trabajadores".advirtió en un comunicado que este anuncio de Milei, "atenta contra la libertad de expresión, el derecho a la información y a la pluralidad de voces", mientras el dirigente social Luis D' Elía recordó que "el modelo neoliberal conservador que propone Milei fracasó una y otra vez en la Argentina" y sostuvo que "las privatizaciones, la ausencia del Estado, el cercenamiento del derecho de los trabajadores y la represión no sirven para nada".en la actualidad y brindó su solidaridad en "la resistencia contra la avanzada deshumanizante" del gobierno.La vocera delo, sostuvo que "la Patria no se vende" en un mensaje enviado a Télam y expresó su apoyo en "unidad y resistencia" para defender los puestos de trabajo, mientras desde el, manifestó su solidaridad y se opuso "al cierre y a los despidos".también expresó su apoyo y consideró que "informar con veracidad y pluralidad tiene un papel crucial en nuestra sociedad" por lo que llamó a "garantizar la libertad de prensa, hoy más que nunca".