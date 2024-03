La relectura como descubrimiento de nuevos mundos en páginas conocidas

Es evidente que según los cuatro escritores la relectura es mucho más que el hecho empírico de volver a transitar páginas y páginas. / Foto: Archivo.

Jorge Consiglio: "Releer y leer en grupo son tareas enriquecedoras: los participantes meten la mano en el barro y la hunden hasta donde la imaginación les permite" / Foto: Archivo.

Claudia Aboaf: "No me alcanzaría la vida, ni los ojos para leer todo lo que me gustaría" / Foto: Prensa.

Gloria Peirano: "Me sorprende que siempre es el mismo libro, que permanece de alguna forma, pero lo que cambia es la persona que lo lee" / Foto: Cris Sille.

Coincidencias entre los autores

No es raro que muchas personas digan que están releyendo un libro cuando, en realidad, están experimentando su primera lectura. Esta aparente paradoja puede obedecer a diversas razones, como la presión social o no desentonar con el mandato de lecturas obligadas.

La relectura de una obra literaria es una experiencia que va más allá de un recorrido por sus páginas otra vez, porque implica un proceso de descubrimiento y reinterpretación que permite identificar nuevas dimensiones y que nos lleva a los lectores a profundizar en la riqueza de la palabra escrita y a descubrir un mundo en constante evolución dentro de un libro.Si la literatura es un universo revoltoso, no solo por los cientos de miles de libros que se publican todos los meses, sino porque cada lectura de una obra es única y diferente, releer un libro tampoco constituye un simple acto de revisión o rememoración.Los escritores argentinos Jorge Consiglio, Gloria Peirano, Carlos Battilana y Claudia Aboaf, reconocidos por su obra literaria, conversan con Télam sobre sus propias vivencias con la relectura para exponer sus motivaciones, revelaciones y opiniones sobre el hecho de volver a leer.Consiglio,, reflexiona sobre los impulsos que nos llevan a releer. Para él, la relectura es un acto de profunda exploración, donde desentraña los mecanismos y estructuras del texto, así como busca ahí su tono propio. Al releer, Consiglio quiere afinar su oído para la escritura: "vuelvo a leer ciertos textos para encontrar un sonido propio. Es como si afinara un instrumento. Cuando escribo ficción, suelo releer poesía o relatos de Martín Rejtman o de Aira", dice el novelista.Confiesa que, debido a que en una época era parte de la bibliografía obligatoria cuando dictaba clases en un terciario. Lo releía para rastrear los procedimientos en los cuentos y exponerlos, además de detenerse en la escritura y marcar las figuras retóricas y el uso del orden oracional. Una década más tarde, retomó algunos cuentos para analizarlos en encuentros organizados por el municipio de La Matanza.Consiglio destaca que "releer y leer en grupo son tareas enriquecedoras: los participantes meten la mano en el barro y la hunden hasta donde la imaginación les permite. El texto de ficción es un espacio inagotable: más lectura, más polisemia. En la opacidad de la literatura se codifica la multiplicidad de sentidos".Por su parte, Aboaf. Para ella, releer es confundir lo propio con lo ajeno, es una fusión de textos y experiencias en un proceso creativo único. La relectura forma parte esencial de su escritura en tanto dota de nuevas capas de significado a su propia obra: "Releo también por trabajo en busca de un epígrafe, citas para un ensayo. Releer es parte del proceso de la escritura", explica la escritora.La autora de "La trilogía del agua"La escritora dice que ella necesita tener cerca el libro aunque ni siquiera lo abra, porque allí encuentra frases como "Hay una constelación hirviendo adentro de la piedra", que son pensamiento sentido: "El erotismo que suele resaltarse en la obra de Marosa, lo leo como erotismo universal, una ley natural de atracción de todo lo viviente". En este sentido, releer "Flor de lis" es algo parecido a invocar una sintonía o sinfonía que está cerca y lejos al mismo tiempo, un estado de escritura que se enciende con cada lectura y siempre con agradecimiento.El poeta, Carlos BattilanaPara él, cada acto de lectura acrecienta los sentidos de la obra, encontrando en ella una felicidad renovada en cada encuentro con las palabras impresas. Explica que la relectura "también supone que ese texto sigue actualizándose en cada acto de lectura: la felicidad del presente". El poeta cuenta que el libro que más releyó es la "Poesía completa" de César Vallejo, con un énfasis especial en "Los heraldos negros".Peirano esy reflexiona sobre la relectura como una experiencia transformadora. Para la autora, releer es leer en condiciones diferentes, donde el libro permanece igual pero el lector cambia. Cada lectura es una oportunidad para explorar cómo la misma obra puede resonar de manera distinta a lo largo del tiempo y transformar las experiencias de vida del lector, ofreciendo así una nueva perspectiva sobre la obra y sobre nosotros mismos: "me sorprende que siempre es el mismo libro, que permanece de alguna forma, pero lo que cambia es la persona que lo lee", aclara., describiéndolo como un libro infinito, como una especie de oráculo. Para ella, este libro es una evocación muy bella que la lleva hacia su cuerpo y a momentos especiales de su vida, al punto de que solo se lee, dice, en su cabeza: "Por ejemplo, muchas veces estoy caminando o haciendo cualquier cosa y se aparece, voy hacia lo que menos conocí, voy hacia mi cuerpo, mi madre era la risa, la libertad del verano".Por otro lado,. Los escritores manifiestan que hay clásicos que nunca leyeron. Por ejemplo, Peirano y Battilana coinciden en que nunca leyeron "Ulises" de James Joyce. Justamente, para la escritora hay libros que la están esperando, porque está convencida de que los libros tienen esa capacidad de espera.Casualmente, Aboaf expresa que no cree que vuelva a intentar leer "Ulises", pero tampoco lo regalará: "va quedando erguido en los estantes de más abajo, como un coloso que sostiene el resto de los libros". Además, añade una reflexión sobre la limitación del tiempo y la necesidad de tomar decisiones al elegir qué leer: "No me alcanzaría la vida, ni los ojos para leer todo lo que me gustaría. Elegir lecturas implica dejar otras de lado, tal vez para siempre. Se van armando bibliotecas con esas elecciones". Ella también confiesa que no ha leído toda la obra de Borges de manera ordenada o sistemática como sí lo hizo con otras autoras. Por momentos cree sentir que sí, que ya ha leído todo de Borges, pero luego reconoce que no es así.En cambio, Consiglio menciona que leyó bastante una traducción del "Ulises", pero nunca completo y que compró una edición de otro traductor por una cuestión sentimental. También explica que nunca leyó "La guerra y la paz" ni "Los hermanos Karamazov", citando su deuda con clásicos de la literatura rusa y de otros países del mundo. Además, cuenta sobre su reticencia a leer las "Rubaiyyat", de Omar Khayyam, por temor a perderse en su universo simbólico.No es raro que muchas personas digan que están releyendo un libro cuando, en realidad, están experimentando su primera lectura. Esta aparente paradoja puede obedecer a diversas razones, como la presión social o no desentonar con el mandato de lecturas obligadas.Peirano comenta que en su generación existía un fuerte imperativo de lectura, lo que llevaba a que mucha gente escondiera que no había leído ciertos libros. Hoy dice que considera esto como algo tonto y que por suerte las condiciones de la lectura han cambiado mucho.En ese mismo sentido, Battilana menciona queSabemos que hay una enorme cantidad de libros clásicos y famosos que no hemos leído. Hay muchos motivos por los cuales no hemos leído algunos libros: tiempo, indiferencia, repulsión, etc.".La omnipresencia de Jorge Luis Borges en la vida personal de Aboaf, y especialmente después de haber prologado un par de ediciones, le ha traído mucha adulteración al punto de mezclar lo deseado con lo realmente sucedido: "En esa nube de recuerdos y lecturas, ante un texto suyo, no distingo si lo he leído o son palabras nuevas".Consiglio supone que las personas que dicen que releen un libro cuando en realidad lo están leyendo por primera vez se confunden de palabra. Cree que puede ser que enlacen ciertas resonancias del libro leído con otras lecturas y llamen a ese fenómeno relectura, pero no está seguro y solo arriesga hipótesis, ya que sabe que la confusión y el malentendido son frecuentes en el mundo de la lectura.Es evidente que según los cuatro escritores la relectura es mucho más que el hecho empírico de volver a transitar páginas y páginas. Es un acto casi detectivesco de revelación y reinterpretación de nuevas pistas que lleva a enfrentarse a nuevas dimensiones de la obra, pero también funciona como una máquina expansiva que hace de la experiencia literaria y la comprensión de la realidad una forma poética y política de estar en el mundo.