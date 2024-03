Francos: el del presidente Milei “fue un discurso rupturista"

El ministro Francos, optimista con la convocatoria presidencial. Foto: Osvaldo Fantón.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, destacó este sábado en Mendoza el "discurso rupturista” del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa y, en un guiño al radicalismo, dijo que el gobernador de esa provincia, Alfredo Cornejo, será "un actor fundamental para generar el diálogo que se viene” en el marco de la convocatoria al Pacto de Mayo.“Fue un discurso rupturista de la Argentina del pasado y que sienta las bases para el futuro donde la dirigencia política se adapte, empiece a cortar con el pasado y apueste al desarrollo”, dijo Francos a la prensa en el marco del tradicional desayuno de Coviar que se realizó en la mañana de este viernes por la Fiesta de la Vendimia.En una breve charla con la prensa presente, Francos dijo que “hay que lograr construir en conjunto como lo planteó el gobernador Cornejo”, de quien valoró “que hace siete años logró el equilibrio fiscal en Mendoza y seguramente será un actor principal para generar el diálogo”.Francos agradeció “el apoyo y las palabras alentadoras” del gobernador: “Con Cornejo siempre tuvimos buen diálogo, no como lamentablemente en el Congreso".Previamente, al hablar en el desayuno de Coviar, Cornejo dio un fuerte respaldo a la convocatoria realizada este viernes por Milei, en su discurso ante la Asamblea Legislativa: "Es música para nuestros oídos porque la Argentina, por su diseño constitucional federal, necesita, sí o sí, un pacto entre las provincias y la nación", remarcó el mandatario mendocino."Aspiramos a que Milei de vuelta la historia de este país de decadencia. Tenemos esa esperanza, no somos de su mismo signo político, pero la Argentina no puede perder cuatro años más por eso hay que apoyar las reformas estructurales que den vuelta la página de decadencia de este país", insistió el gobernador radical.Y agregó: "Por eso estamos comprometidos en que tenga éxito el Gobierno nacional, porque eso beneficia a Mendoza y a nuestros productores". Si bien aseguró que la convocatoria es “algo positivo“, advirtió que no es suficiente alcanzar un déficit fiscal cero si no se realizan las reformas estructurales necesarias.“Si bien hay una etapa anterior de pactos fiscales, es alentadora la convocatoria. Es cierto que con el déficit cero no alcanza. Hay mejoras estructurales que deben darse en el plano laboral y fiscal que requieren seguridad jurídica”, indicó el mandatario.Del desayuno de Coviar participaron también la vicepresidenta Victoria Villarruel; el ministro de Defensa, el radical Luis Petri; el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir; y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.El jujeño Sadir también celebró la convocatoria anunciada por el presidente a los gobernadores y dijo que espera "ansioso que se concrete”.“Queremos proponer, escuchar y ser escuchados, tener la oportunidad de que el Gobierno nacional conozca nuestra visión y nuestros proyectos para dejar definitivamente atrás este presente que duele y encaminarnos por un camino de crecimiento”, dijo el mandatario radical.Y agregó: “Queremos que al Gobierno nacional le vaya bien, porque así a todos nos irá bien. Siempre vamos a apostar al diálogo, al respeto y al consenso. Entendemos que hay mucho que modificar, pero siempre desde el consenso, desde el diálogo".Por su parte, la vicegobernadora de Mendoza, Eve Casado, dijo que espera que "ese pacto se lleve a cabo y que la casta esté a la altura de la sociedad" y destacó asimismo que "representa una oportunidad para generar consensos y avanzar en medidas que impulsen el desarrollo y el bienestar de la población”.Para el ministro de Defensa, Luis Petri, la sociedad “viene acompañando” a Milei y consideró que fue "inspirador el discurso, las palabras que más aparecieron en las repercusiones fueron emoción, patriotismo y esperanza”.Finalmente, el excandidato a gobernador Omar De Marchi destacó que el mensaje de Milei "tuvo la firmeza a la que nos tiene acostumbrados" y añadió: "La Argentina tiene que cambiar, sino cambia, vamos a seguir en un modelo de país más pobre".