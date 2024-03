Para mí, China es muy importante porque mi obra tiene influencias de la cultura de masas china Fernanda Laguna

Después de haber logrado que sus obras integren las colecciones de los más prestigiosos museos internacionales, la artista argentinadesembarca en Beijing con una exhibición de susy la presentación de una“Los dibujos son parte de un gran diario íntimo ilustrado que empecé hace muchos años”, señala Laguna sobre las 30 obras originales que se exhiben hasta el 18 de marzo en Mil Gotas, la primera librería de español en China.Para la artista, la posibilidad de exponer lejos de su taller y conocer nuevas personas le genera una mezcla de “emoción” y “fantasía” porque, según sostiene, “generar nuevos vínculos es un valor muy importante”.- La verdad es que no sé si lo es para la gente. Para mí, China es muy importante porque mi obra tiene influencias de la cultura de masas china. Soy fanática de los pequeños objetos baratos que se venden aquí. Mis locales están llenos de objetos tiernos que vinieron en barco desde China.- Por ahí, a esta definición le falta algo. Yo diría, más bien, que es una intelectualidad desviada por las fuertes fuerzas de las emociones. Como los vientos fuertes que tuercen los juntos. Es un misterio como presentar las obras, a veces ni yo las entiendo. Y pasa que, en ocasiones, cuando las muestro esconden sus virtudes y parecen casi una nada. Mejor diría: búsquenlas, son tímidas.En los últimos años, la artista argentina presentó sus obras en The Drawing Center, de New York y el Institute for Contemporary Art, VCU, de Virginia, además de participar en numerosas bienales internacionales y exhibiciones colectivas. Sus trabajos integran las colecciones de instituciones emblemáticas como el Museo Guggenheim y el Museum of Modern Art (Moma) de New York, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Malba), el Rufino Tamayo de México y el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, entre otras.Además de los dibujos, la muestra en Beijing incluye su libro de poemas “Un llamado telepático de socorro”, traducido al mandarín y publicado por la editorial Mil Gotas, y una colección de libros de su sello artesanal “Belleza y Felicidad”.- Al principio me gustaba la literatura popular, me daban fantasías esas novelas de amor y aventuras que se vendían en los kioscos de diarios. Pero luego fui cambiando y todo me influye: mis amigas poetas, la filosofía interpretada como autoayuda, caminar por barrios populares de Latinoamérica y del mundo, las tiendas de objetos chinos, el universo travesti, las chicas en general.Si bien la presentación en Beijing concluirá el 18 de marzo, los trabajos de Laguna serán exhibidos en Chongqing y finalmente en Songzhuang, donde Mil Gotas inaugurará una galería artística dedicada al arte latinoamericano.La muestra cuenta con el respaldo de la Embajada Argentina en China y de la editorial Siglo XXI.