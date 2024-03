Coinciden en que una reforma del sistema tributario tiene que ser integral y armónica

Guido Zack: "El sistema tributario actual no cumple su rol principal que es financiar el gasto público".

"Contribuir a la estabilidad de la economía"

Domínguez: "El Gobierno nacional y las provincias deben tender a la eliminación del impuesto sobre los Ingresos Brutos y del impuesto de Sellos".

"Atenuar la presión que ejercen los tributos transaccionales"

Alberto Mastandrea: "El régimen debería atenuar la presión que ejercen los tributos transaccionales".

"Establecer consensos con las provincias"

Especialistas en asuntos tributarios coinciden en la, que contenga un acuerdo político entre nación, provincias y municipios luego de haber alcanzado con los años una acumulación de distorsiones y regresiones.El ejecutivo puso en relieve la discusión de una reforma fiscal, enviando al Congreso un, entre sus propuestas se encontraban la, entre otros. La discusión no prosperó en diputados.En declaraciones recientes el ministro de Economía,, resaltó al respecto queEl especialista del, destacó que el sistema tributario actual "no cumple su rol principal que es financiar el gasto público, y esto generó como consecuencia que se acuda al financiamiento vía deuda, tanto en moneda local como extranjera".El régimen tributario fue adaptándose a las necesidades de la coyuntura pero no con una "visión integral, de forma tal que en lugar de contribuir a la estabilidad de la economía", explicó.A lo largo de los años el sistema impositivo "sufrió modificaciones parciales que se fueron acumulando dependiendo del nivel de gasto público y de los gobiernos que se sucedieron", añadió.En un estudio comparado de Fundar contrastó el sistema tributario de países de América Latina con iguales ingresos que Argentina, y evidenció que en el país hay un exceso de impuestos a los bienes y servicios y menos a los ingresos y beneficios.La propuesta desde el centro de estudios es que hay que fortalecer los impuestos sobre los ingresos y el patrimonio, unificando aportes personales y ganancias en un tributo progresivo con el objetivo de que destine su recaudación a seguridad social, principal indicador de déficit público.Por otro lado, sugieren achicar el peso de los impuestos sobre bienes y servicios con la eliminación de retenciones y mejorando la administración y recaudación federal.A su turno,, señaló que el sistema tributario "no sólo tiene el propósito de financiar recursos del Estado sino también tiene la capacidad de facilitar la concreción de la política económica que se defina".El régimen "debería atenuar la presión que ejercen los tributos transaccionales, tales como: el IVA, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, las retenciones a las exportaciones y el denominado impuesto al Cheque y promover la inversión otorgando beneficios fiscales tales como la amortización acelerada de la misma", remarcó.Asimismo, enfatizó que es "urgente" actualizar los parámetros cuantitativos que tienen incidencia en los distintos tributos como el Impuesto a las Ganancias y el IVA (amortizaciones y gastos de automóvil, seguros de vida, retiros, honorarios a directorio y otros)."El Estado, en estos últimos 30 años, ha negado la inflación desde una perspectiva fiscal y ello provoca una economía informal en crecimiento pues se exige pagar muy por encima de la capacidad contributiva real de los contribuyentes", agregó.Por su parte,dijo que se debe hacer un acuerdo entre el Gobierno nacional y las provincias para "tender a la eliminación del impuesto sobre los Ingresos Brutos y del impuesto de Sellos".Compensado esa pérdida de recaudación con "incrementos en impuestos, por ejemplo, el impuesto automotor e inmobiliario en aquellas jurisdicciones donde la combinación de alícuotas y valuaciones fiscales bajas generan muy poca recaudación", amplió el tributarista.Además, Domínguez subrayó que "se debenpara que se comprometan a que sus Municipios no apliquen tasas que se transforman en impuestos análogos a nacionales coparticipables, porque no existe una contraprestación individualizada".Por último, añadió que algunas medidas impositivas que se deberían tomar son la eliminación de los derechos de exportación porque afecta la competitividad, eliminar el Impuesto País, que sucedería si se unifica el mercado cambiario y reformar el impuesto a las Ganancias para darle mayor progresividad, entre otras medidas.