Tradición y color en la Vía Blanca, el desfile de aspirantes a reinas de la Vendimia

Foto: Alfredo Ponce.

Las calles céntricas de lase vistieron de gala para celebrar el tradicional y popular desfile de la Vía Blanca en que locales y visitantesde los 18 departamentos provinciales, en lo fue la primera jornada de la, y cuya elección se realizará el sábado en el acto central, denominado "Coronados de historia y futuro", en el teatro griego Fran Romero Day."Me lo debía, llegamos esta mañana y queríamos conocer y participar de los tremendos festejos que hacen en Mendoza", dijo Emilio Yánez (42), un turista chileno que con su familia decidieron cruzar la cordillera para participar de las actividades vendimiales desde el fin de la tarde y hasta bien entrada la noche, como todos quienes estuvieron presente en la celebración.En los primeros meses de cada año,, cientos de fiestas vendimiales comienzan en cada barrio, en cada distrito en que se eligen a las primeras reinas y que luego llegarán a la fiesta departamental lo que hace de esta un concepto de ser un espacio federal e inclusivo."La vendimia significa identidad, raíces, costumbres, amor por la provincia, el vino, los cosechadores, es una tradición que se comparte de generación a generación", dijo a Télam Belén Cano, una docente mendocina que junto a Inés y las hijas de ambas disfrutaron ante el paso de los carros y los caballos de los gauchos.Este evento se realiza un día antes del inicio oficial de la Fiesta de la Vendimia se realiza la Vía Blanca de las Reinas que consiste en un desfile de carrozas por las calles de Mendoza en el cual desfilan las respectivas reinas de cada departamento mendocino y a su vez aspirantes a ser la próxima de reina nacional de la Vendimia.Junto con el Carrusel,que suele concentrar en las calles que suele aglomerar cerca de 150.000 personas durante estos eventos.Sobre este tradicional festejo, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dijo al respecto: "La Fiesta Nacional de la Vendimia mide el pulso vital de nuestra comunidad, son palpables durante la semana vendimial las esperanzas y los asuntos pendientes. Mendoza se enciende y, como un faro, da señales que trascienden nuestras fronteras, pero también templan el ánimo para los desafíos".El público pobló las veredas al compás de la música que se escuchaba de fondo con el pasar de los carros, niños y niñas con carteles y fotos de algunas de las reinas departamentales, la emoción también se hizo presente en lo más grande que saben de esta tradicional fiesta. "No me canso de verlas, de estar con ellas", dijo Norma, una jubilada mendocina.Entre las columnas de carros estaban los gauchos con sus caballos, los cuales fueron el foco de atención de los más pequeños, quienes se acercaban para una foto o solo acariciarlos.. La primera vez que yo desfilé tenía 4 años y ahora tengo 54. ¡Si he pasado vendimias! ¡Si he pasado noches de Vía Blanca, días de Carrusel! Tengo vendimias hechas en el gran Romero Day, así que para mí es una felicidad", contó a Telam Edgardo Pablo Lemoli, secretario de Danza de la Federación Gaucha de Mendoza.Noche cálida, con humedad y amenaza de lluvias, pero esto no hizo bajar la intensidad del desfile, menos de la multitud que dijo presente y acompañó durante todo el recorrido.La Vía Blanca de las Reinas fue el fruto de una noche lluviosa, el antecedente se remonta al 25 de marzo de 1939, con el Corso de Fantasía que recorrió la avenida San Martín.Este evento climático determinó que el lunes posterior a la elección se organizara la primera Vía Blanca, que luego, se incorporó definitivamente a los actos centrales en la noche previa a la elección de la reina.