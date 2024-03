Pesar por la muerte de José Carlos Chiaramonte, uno de los grandes historiadores argentinos

El historiador José Carlos Chiaramonte falleció a los 91 años. / Foto: Víctor Carreira

Con enorme tristeza informamos el fallecimiento de José Carlos Chiaramonte, investigador de nuestro Instituto y Director del mismo entre 1986 y 2012. pic.twitter.com/OO3cKFOhth — Instituto Ravignani (@elravignani) March 1, 2024

Chiaramonte escribió muchos trabajos que fueron y siguen siendo fundamentales para entender la historia argentina y americana. https://t.co/wWoM2mcN04 pic.twitter.com/bHa2dN03QB — Fabio Wasserman (@fwasserm) March 1, 2024

Historiadores, discípulos y diversas instituciones acádemicas despidieron al prestigioso historiador José Carlos Chiaramonte, de 91 años, fallecido el viernes, y recordaron su enorme aporte a la investigación histórica y a la formación de nuevos profesionales."Con enorme tristeza informamos el fallecimiento de José Carlos Chiaramonte, investigador de nuestro Instituto y director del mismo entre 1986 y 2012″, informó la, con un posteo en su cuenta de la red social X el viernes."Con la partida de José Carlos Chiaramonte el país pierde a uno de los historiadores más serios, originales e inteligentes en bastante más de cincuenta años", lo despidió desde su cuenta en X el doctor en Ciencia Política y Sociología"Chiaramonte escribió muchos trabajos que fueron y siguen siendo fundamentales para entender la historia argentina y americana", consideró el historiador"Adiós a José Carlos Chiaramonte. Un historiador imprescindible. El que nos enseñó que la nación argentina no nació en 1810. El que no podíamos no citar al hablar de identidad nacional. Enorme y generoso director", lo recordó la historiadoraLa casa de estudios emitió este sábado un largo comunicado en el que valora el aporte de Chiaramonte: "Su obra abarcó con inteligencia y profundidad diversos temas de la historia argentina y americana. Su trabajo renovó completamente las interpretaciones sobre la construcción de los Estados nacionales en Hispanoamérica, revisando los debates sobre la cuestión federal, el liberalismo y los fundamentos intelectuales de las independencias iberoamericanas".. Además, fue Doctor Honoris causa de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Salta, de la Universidad de Concepción del Uruguay, de la Universidad Nacional de Misiones, de la Universidad Nacional de Jujuy y de la Universidad Nacional de Rosario.Fue director de la colección de Historia Argentina y Americana de la Editorial Sudamericana. En 2005 recibió el Premio Bernardo Houssay a la Investigación Científica y Tecnológica en la categoría Trayectoria Científica, Área de Ciencias Sociales y Humanidades. Fue invitado en numerosas oportunidades para dictar cursos de grado y posgrado en el extranjero; e Investigador Nacional en el Sistema Nacional de Investigadores, Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos Mexicanos.