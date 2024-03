Colapinto: "Revertimos bien el fin de semana y hay que seguir trabajando"

X formerly

X @OfficialMPteam

"FUE UNA BUENA CARRERA DESPUÉS DE UNA QUALY COMPLICADA". Franco Colapinto analizó la gran carrera que hizo en la feature del #BahrainGP de #Formula2.



📺 Mirá la #F2 en #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/v79q8isscS — SportsCenter (@SC_ESPN) March 2, 2024

El argentino Franco Colapinto cerró este sábado su primera carrera de la temporada 2024 de la Fórmula 2 en suelo asiático, tras un gran 6to lugar en la grilla final.El nacido en Pilar partió este sábado en la posición 15 y rápidamente se quedó en el top 10."Después de una clasificación complicada, un poco frustrante, donde podría haberlo hecho mucho mejor y donde podríamos haber encontrado mucho mejor balance para el auto. Estaba bastante frustrado y hoy creo que haber recuperado y haber tenido un buen ritmo que nos dejó más contentos y obviamente con más ganas de ir a Jedah a buscar más puntos", afirmó Colapinto en diálogo con Star + tras la carrera en Bahrein y a la espera de la próxima fecha que se celebrará en Arabia Saudita.El piloto argentino del MP Motorsports tuvo un último tramo de la carrera en donde luchó mano a mano con su compañero de equipo, el noruego Dennis Hauger, quien había partido en la sexta posición, tras la clasificación.“Lo de hoy capaz hay que hablarlo, porque perdí creo que dos puestos por eso que pasó con mi compañero del equipo. Gasté mucho las gomas, y bueno, ya se veía que él venía muy complicado y lo iba a pasar más tarde o temprano. Así que creo que la resistencia que ofreció y todo lo que peleamos me hizo perder a mí, a él”, aseguró."Hay que laburar un poco para la clasificación. Venía llegando a los puestos de adelante, tratando de gastar un poco menos la goma de atrás, como vimos mi compañero gastó mucho, y yo también. Cuando peleamos un poco con los demás, él no tenía el mejor ritmo", agregó.Colapinto ya palpita lo que será el GP de Arabia Saudita en el callejero de Jedah y valora el desarrollo de su andar en el auto del equipo MP Motorsports."Hay que seguir trabajando, es un auto muy nuevo, también entender por dónde va el balance del auto y en qué lugar podemos mejorar un poco el feeling que tengo yo con el auto para sentirme un poco más cómodo. La temporada es larga, pero con ganas de Jedah que es un circuito muy divertido", aseguró el de Pilar."Es un trazado muy rápido, me gustan los circuitos así, y bueno, en callejeros no corrí mucho solo en Mónaco, pero va a ser una buena experiencia", cerró Colapinto.Colapinto, de 20 años, piloto de la academia Williams, finalizó dos puestos por encima de su compañero de escudería, el noruego Dennis Hauger.El barbadense Zane Maloney (Rodin Motorsport), vencedor de la carrera de velocidad en la jornada anterior, repitió este sábado su victoria con un tiempo de 1:02:46.435 para cubrir las 32 vueltas al Circuito Internacional de Bahréin, en Sakhir.