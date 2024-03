"El que no la ve es el presidente, los agravios y las excusas no tapan la realidad"

Foto: Eliana Obregón (archivo).

El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP) cuestionóal señalar que "el que no la ve es el presidente Milei" y que "los agravios y las excusas no tapan la realidad"., expresaron los diputados en un comunicado.En ese sentido, agregaron: "Lamentamos que, en pleno "prime-time", el Presidente haya decidido realizar un discurso plagado de generalidades, frases sueltas y chicanas, funcional a los títulos de los diarios, pero totalmente vacío de respuestas ante los problemas que angustian a la mayor parte del pueblo argentino"., señalaron."Entendemos que Milei se expresó en un Congreso al cual le mandó 14 leyes sin lograr aprobar ninguna, los hechos demuestran que todas las estrategias parlamentarias, llevadas adelante por el oficialismo, fracasaron. Pero lo expuesto no lo exime de su responsabilidad como Jefe de Estado, ante una preocupante situación económica y social", remarcaron.Advirtieron que "durante más de una hora,, indicaron."No hubo ni una propuesta beneficiosa de futuro para las y los jóvenes. De las y los jubilados se olvidó totalmente. No manifestó ni una decisión que termine con la desesperanza reinante del argentino de a pie. Ni si quiera se preocupó por establecer lineamientos que favorezcan la educación o la salud pública", añadieron.En ese sentido, pusieron de relieve que "con la responsabilidad que nos confiere el voto popular y la realidad de nuestro país, desde el bloque de UP vamos a trabajar incansablemente para que se frene el estrepitoso retroceso de la calidad de vida de las/los argentinos"."Como lo hicimos durante todo el proceso de discusión de la 'Ley Ómnibus', seguiremos recibiendo y respaldando a los agredidos por Milei y sus aliados", anticiparon y expresaron: "Ratificamos nuestra decisión de trabajar para que el Congreso rechace el DNU 70/23, que tanto daño está generando"."Por mandato constitucional y convicción política, el bloque de Unión por la Patria no cesará en su esfuerzo para construir una Argentina con más oportunidades, más y mejor trabajo, salud, educación y mayor Justicia Social. Junto con los sectores organizados y las instituciones de la democracia tenemos el deber de defender los intereses soberanos de las provincias y nuestra Patria en su conjunto", cerraron.