Gobernadores destacaron la convocatoria de Milei a firmar un llamado "Pacto de Mayo"

Detalles de la convocatoria del Presidente

Gobernadores de distintas provincias destacaron este viernes la convocatoria del presidente Javier Milei a suscribir el denominado Pacto de Mayo , un acuerdo para "sentar las condiciones del progreso argentino", al calificarlo como "un pacto político por la economía y la sociedad" con el que se impulsará "el cambio que los argentinos reclaman y necesitan"."Quiero destacar la convocatoria al diálogo y a un acuerdo nacional que realizó el presidente. Es el tiempo de escucharnos con respeto, sin imposiciones. Todos tenemos la oportunidad de impulsar el cambio que los argentinos reclaman y necesitan", indicó el, en su cuenta de la red social XPor su parte, el mandatario de, remarcó que los representantes de esa provincia, "la tierra donde se declaró la independencia", acompañarán "la convocatoria del Presidente para reunirnos en Córdoba"."Es nuestra responsabilidad institucional buscar la unidad de los argentinos para construir un país mejor para todos", señaló Jaldo en X.En ese sentido, el gobernador de, manifestó estar "de acuerdo con todos y cada uno de los 10 puntos que planteó" en el anuncio del "Pacto de Mayo"."Presidente Javier Milei, cuente conmigo para impulsar el Acuerdo de Mayo que propuso esta noche", señaló Frigerio en esa misma red social.Además, ponderó la "invitación para que inmediatamente nos pongamos a trabajar juntos para impulsar las herramientas que usted necesita para dejar definitivamente atrás las políticas populistas", en alusión a la convocatoria que hizo Milei a un "preacuerdo" en Casa Rosada para "sancionar la ley Bases y un paquete fiscal de alivio para las provincias"."No hay crecimiento ni desarrollo económico posible con una economía desordenada y con alta inflación que no genera empleo privado ni atrae inversiones", añadió Frigerio.También su par de, resaltó la convocatoria al afirmar: "Cuenta conmigo en todos los acuerdos que nos ayuden a crecer como país, siempre que beneficien a los sanjuaninos"."Coincidimos en que hay que trabajar en equipo y dialogando. Vamos a estar siempre trabajando para que Argentina vuelva a ser un país normal, apoyándonos más en las similitudes que en las diferencias", apuntó Orrego en su cuenta de X.Por su lado, el mandatario de, -con quien los últimos días mantuvo un fuerte cruce por recortes a fondos coparticipables- expresó que "acompaña" y "celebra" el anuncio al nuevo acuerdo."Coincidimos en el norte de los ejes planteados, con diálogo y respeto por el federalismo", sostuvo Torres en sus redes.El gobernador también reiteró la invitación a que Milei participe de la reunión de los mandatarios patagónicos el próximo 7 de marzo para "diseñar y consensuar una agenda de desarrollo productivo".En tanto, su par de, valoró la convocatoria al acuerdo, al calificarlo como "un pacto político por la economía y la sociedad"."Es importante señalar que muchas de las iniciativas planteadas por el Presidente son parte del camino recorrido en Mendoza durante los últimos 8 años", escribió en sus redes sociales.En esa misma sintonía se expresó el, al afirmar que comparte "la necesidad de austeridad y de recuperar el valor de la política la servicio de la gente"."Siempre que me convoque a trabajar por la Argentina, a motorizar el cambio para que los argentinos de bien puedan trabajar y progresar libremente, ahí estaré presente. Cuente con eso", publicó en su cuenta de X.El presidente Milei convocó durante la Asamblea Legislativa a los mandatarios de las 24 jurisdicciones del país, expresidentes y líderes de partidos políticos a firmar el 25 de mayo en Córdoba un "pacto fundacional" que consistirá en diez lineamientos para "sentar las condiciones del progreso argentino", el cual se denominará "Pacto de Mayo" y estará sujeto a la aprobación previa de la llamada "Ley de Bases" -cuyo debate se frustró en febrero pasado al no lograr reunir los apoyos necesarios- y de un nuevo pacto fiscal.