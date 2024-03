Las principales frases del discurso de Milei en la apertura de sesiones ordinarias

Javier Milei en la apertura de Sesiones ordinarias. Foto Victoria Gesualdi

• "Luego de más de 100 años de modelo empobrecedor, los últimos 20 años han sido un desastre económico, con una orgía de gasto público, emisión descontrolada y la peor herencia que un gobierno haya recibido".• "El populismo nos quitó el 90 por ciento de nuestros ingresos; es la brutalidad de la herencia y del modelo del Estado presente".• "Los jubilados son víctimas de la herencia que se recibió del Gobierno anterior porque continúan atados a una fórmula que requiere ser modificada".• "La creación de universidades se ha convertido en un negocio más de la política y en algunos de esos establecimientos proliferan currículas abiertamente de izquierda".• "La política anterior dejó a médicos y pacientes sin insumos y los medicamentos oncológicos. Si hubiésemos gestionado bien la pandemia, hubiéramos tenido 30 mil muertos, de verdad",• "Recibimos un Estado que hace todo y todo lo hace mal. A mayor Estado presente, mayor despilfarro y menor bienestar para los argentinos de bien".• "El Estado es una asociación criminal diseñada para que detrás de cada trámite haya una coima para el político de turno y esto afecta a todos los poderes del Estado".• "La casta privilegiada vive como si fueran monarcas, hay una vulgaridad del despilfarro, un esquema consciente y planificado".• "La Argentina despertó: hace poco más de tres meses, una mayoría silenciosa levantó la voz, que se compone de los que trabajan, producen. Un presidente que puede no tener mayorías (parlamentarias) ni gobernadores pero sabe lo que tiene que hacer y tiene la convicción para hacerlo".• "Tenemos el apoyo de millones de argentinos que quieren un cambio de verdad. La fuerza no viene de los soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo".• "Por el mandato que nos dio la gente, hemos llevado adelante el programa más ambicioso del que se tenga memoria, por el cual empezamos a destruir el déficit fiscal e hicimos un recorte del 5 puntos del PBI en el gasto público. Si bien ha habido licuación, ha habido más de motosierra para la política. El ajuste mayormente recayó sobre el sector público nacional, y no aumentando impuestos y cargando sobre el sector privado".• "El déficit fiscal es la madre de todas las batallas, el riesgo país baja pese el intento de algunos degenerados fiscales por sabotear a los argentinos de bien".• "La inflación seguirá cayendo fuertemente y la salida del cepo está cada vez más cerca".• "Nos comprometimos en terminar de una vez y para siempre con los negocios de la pobreza".• "No podemos permitir más que (Roberto) Baradel y sus amigos usen a los chicos de rehenes".• "Cancelamos la publicidad oficial, con un ahorro de más de 100 mil millones de pesos. Es una inmoralidad en un país pobre como el nuestro utilizar ese dinero para comprar voluntades de periodistas".• "El Inadi gastaba millones de pesos para mantener militantes rentados".• "Vamos a cerrar la agencia Télam".• "Obligaremos a los sindicatos a elegir a sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la justicia electoral que limitará los mandatos a cuatro años y establecerá un tope de una sola reelección”.• "Ningún funcionario podrá viajar en avión privado".• "Eliminaremos las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente".• "Las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales".• "Impulsaremos la eliminación del financiamiento de partidos políticos y la reducción de los contratos para senadores y diputados de la Nación".• "Se descontará la jornada del sueldo a los empleados del Estado que no vayan a trabajar con motivo de paro".• "Obligaremos a los sindicatos a elegir a sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la justicia electoral que limitará los mandatos a cuatro años y establecerá un tope de una sola reelección”.• "Dirigentes peronistas como Sergio Massa, Juan Grabois, Máximo Kirchner y Pablo Moyano son jinetes del fracaso y dijo Cristina Fernández de Kirchner fue la responsable de uno de los peores gobiernos de la historia".• "Convoco gobernadores y expresidentes a que depongamos nuestros intereses personales, para el 25 mayo en Córdoba, para firmar nuevo contrato social, el Pacto de Mayo".• "Ordeno, a través del jefe de Gabinete y los ministros de Economía y del Interior, a que convoque a gobernadores a Casa Rosada firmar un preacuerdo paquete de alivio fiscal para las provincias".• "Si bien no elegimos el camino de la confrontación tampoco lo escapamos. Si eligen el camino de la confrontación se encontrarán con algo diferente a lo que conocen".• "Pido a los argentinos paciencia y confianza. Vamos por el camino correcto. Viva la libertad carajo".