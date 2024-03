Organizaciones protestaban frente al Congreso en la previa del discurso de Milei

Foto: Cris Sille.

Organizaciones sociales y de izquierda realizaban una manifestación frente al Congresopara su discurso ante la Asamblea Legislativa para dejar inaugurado el período de sesiones ordinarias.Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, desde las 17 comenzaron a llegar militantes de distintas agrupaciones como el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Polo Obrero (PO), Partido Obrero, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Izquierda Socialista, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) porteña y la Confederación General de jubilados, retirados, pensionados y adultos mayores del país, entre otros.Los manifestantes se congregaban ante un vallado dispuesto sobre la avenida Entre Ríos, frente a la Plaza del Congreso, que se extendía entre las avenidas Rivadavia e Yrigoyen, una de las medidas del operativo de seguridad, cuyo objetivo es hacer cumplir el protocolo antipiquete y resguardar el perímetro del Parlamento.Como parte del operativo participaban cientos de efectivos de la PFA que se apostaban a lo largo de otro vallado sobre Rivadavia para evitar que sea obstaculizada por manifestantes, ya que será la vía por donde ingresará el Presidente cerca de las 21."Al gobierno de Milei lo vamos a enfrentar en la calle, esta es la clave. Hoy las asambleas barriales, los piqueteros, el movimiento estudiantil, los partidos de izquierda estamos en la calle. Vamos a preparar una gran asamblea nacional", dijo el diputado del Frente de Izquierda (FIT) Gabriel Solano frente al Congreso.También arribaron a la protesta la agrupación Unidxs por la Cultura, centros de estudiantes y asambleas autoconvocadas de distintas partes de la ciudad y el conurbano bonaerense, quienes habían realizado previamente un "molinetazo" en las estaciones ferroviarias de Constitución, Retiro y Once contra el aumento de los boletos."Mucha gente se va dando cuenta que quien dijo que iba a ajustar a la casta termino ajustando a los jubilados, a los comedores, a los docentes, a los trabajadores, tanto los registrados como los no registrados y se vienen nuevos ataques y ajustes", expresó la diputada del FIT Romina Del Plá.Como parte del operativo de seguridad también participaban efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), quienes tienen a cargo distintos sectores alrededor del Congreso y de la traza de Avenida de Mayo desde Entre Ríos hasta 9 de Julio.Previo a la manifestación, los trabajadores ferroviarios del Sarmiento y asambleas barriales de zona Oeste realizarán lo que denominaron un “trenazo” desde Moreno a Once, que concluirá con un acto en "contra del intento de privatización del tren, el aumento del boleto y por aumento de salarios".Desde Unidad Piquetera, el dirigente del PO, Eduardo Belliboni, también confirmó que, desde ese espacio, movilizan al Congreso "no importa el horario, aunque sea a la noche para evitar que los sectores populares que viven en barrios alejados puedan concurrir".El viernes 23 de febrero, en el marco de una reunión abierta de coordinación donde se reunieron dirigentes del FIT, sectores del sindicalismo combativo, organizaciones sociales políticas, estudiantiles y asambleas barriales, decidieron impulsar una "jornada de lucha" para hoy, 1 de marzo.Además, varios usuarios de redes sociales también anticiparon que van a hacerse presentes para llevar adelante un cacerolazo como los que tuvieron lugar durante el mes de diciembre para rechazar el DNU 70/23.Por su parte, el actor y guionista Atilio Veronelli anunció que va a realizar una "sentada" en Plaza de Mayo para "mirar fijo" a la Casa Rosada en rechazo al Gobierno, en respuesta al lema del oficialismo que asegura que "no la ven".Paralelamente, militantes de La Libertad Avanza también anunciaron por redes sociales que se van a concentrar en las afueras del Congreso para dar su apoyo al Presidente: "Este viernes a las 21 horas Milei expondrá a toda la casta y cómo contribuyeron durante años a robarse varios puntos del PBI. Obviamente la militancia estará afuera del recinto bancando como siempre", afirmaron desde la cuenta Líderes Liberales, que reúne a seguidores del partido del Gran Buenos Aires y Capital Federal.