Universitarios marcharon en La Plata en defensa de la educación pública

Foto: Eva Cabrera.

Representantes y afiliados a los tres gremios universitarios dey agrupaciones estudiantiles de distintos partidos políticos marcharon este viernes hasta el"en defensa de la educación pública y salarios dignos", como principales consignas, de acuerdo a lo difundido por los organizadores de la movilización.La, laencabezaron la marcha que comenzó en Plaza Italia y que reunió, además, a agrupaciones estudiantiles, enroladas en distintos espacios políticos como, quienes apuntaron contra las políticas económicas del gobierno del presidente"Era necesario poder coincidir los tres gremios de la Universidad y además sumar la mayor cantidad de sectores", señaló asobre la medida de lucha,presidente de la FULP.El dirigente indicó que las discusiones en defensa del salario digno y la educación pública "empezaron temprano en los cursos de ingresos porque el objetivo es que los estudiantes podamos permanecer en las universidades".En esa línea, se refirió a los costos a los que debe enfrentarse un estudiante, como alquileres por arriba de los 200.000 pesos y el acceso al vale del comedor universitario a 1060 pesos diarios.Durante la movilización se escuchó el cántico: Universidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode" y además los presentes caminaron con carteles que indicaban "Mili se te ve la casta", "defendemos la educación pública", "las fuerzas de la educación", entre otros., titular de Atulp, destacó que "el Gobierno deenvío los mismos presupuestos para las universidades públicas, lo que significa que a las universidades les va a costar mucho llegar a mitad de año"."Estamos con un plan de lucha con las aulas llenas, construyendo el frente gremial universitario de La Plata con la Federación Universitaria, con ADULP y Atulp para frenar las políticas de ajuste".Por su parte,explicó que la movilización de este viernes es "una lucha de unidad por el salario, por las condiciones de trabajo, por los derechos estudiantiles, por el presupuesto universitario y para sostener una universidad amplia, democrática, latinoamericanista, feminista y popular".La actividad concluyó frente al Rectorado donde se leyó un documento en el que se cuestionó "el plan de ajuste de Milei"."Cada anuncio presidencial tiene como víctimas al pueblo argentino y tiene como beneficiarios a grupos concentrados y monopólicos de la economía", se indicó y se agregó "que hay desprecio por el rol del estado y tiene como foco directo de sus ataques a los trabajadores estatales".Además, se destacó que "el movimiento estudiantil no escapa a esta situación que padece nuestro pueblo" lo que "obliga a abandonar las aulas por no poder enfrentar los costos de la vida universitaria".Por último, se llamó a "defender lo que hemos construido: esta universidad que queremos como parte inseparable del país que anhelamos".