Gianni Infantino: "La FIFA se opone a la tarjeta azul"

El presidente de la FIFA,, descartó de plano este viernes la implementación de laen el fútbol porque la idea es, y se adelantó al congreso anual de la International Football Board Asociation (IFAB) que se llevará a cabo mañana en Glasgow, Escocia."No, no habrá ninguna tarjeta azul, en ningún nivel. Es un tópico que no existe para la FIFA. No hay manera", dijo Infantino, en una rueda de prensa, en su llegada a Glasgow., declaró Infantino, entre risas, a los periodistas."Siempre estamos abiertos en IFAB y FIFA a buscar ideas o propuestas, y cada propuesta e idea tiene que ser tratada con respeto, por supuesto. Pero una vez que la miras, también hay que proteger el juego, la esencia y la tradición del juego. No habrá tarjetas azules", señaló el titular de la FIFA.De esta manera, Infantino puso un freno a los rumores de la supuesta implementación de la tarjeta azul en el fútbol, a propósito de la sugerencia de la, el organismo responsable de definir las reglas del deporte más convocante en el mundo.El propósito de la tarjeta azul en el fútbol se fundamenta en reducir las protestas a los árbitros, con una suspensión de 10 minutos al jugador sancionado.