Claudio Vidal prometió decencia en medio de duras críticas

Claudio Vidal, prometió este viernes encabezar un "gobierno decente" en la provincia durante su discurso de apertura del período 51 de sesiones ordinarias de la Legislatura, donde mencionó hechos de corrupción y abandono que le achacó a anteriores administraciones kirchneristas.El mandatario provincial, durante una alocución de media hora, insistió en que "la gente votó un cambio" y manifestó que junto a su equipo de Gobierno "traen esperanza"."Nunca antes se habían malversado tanto los recursos del Estado en beneficio sólo de un proyecto de poder. Durante más de 30 años, la maquinaria pública estuvo fuera de los controles básicos, con los poderes del Estado captados por un grupo político", dijo en alusión al kirchnerismo.Vidal sostuvo que "el diagnóstico que recibimos en estos primeros dos meses al mando del Gobierno es realmente espantoso: vaciaron los recursos de salud, desmantelaron la educación, no dejaron recursos para la seguridad, la asistencia social ni la obra pública".En ese contexto, mencionó que "desorganizaron la gobernabilidad de la economía, cartelizaron cadenas de proveedores, politizaron el apoyo a empresas y al comercio, aplastaron los emprendedores y al comercio exterior"."Saquearon y rifaron empresas estatales y al Banco público. Los recursos de Santa Cruz se fueron por el camino de la enorme corrupción", dijo y señaló que "recibimos la provincia en una condición deplorable y, en algunos aspectos, catastrófica. Con una economía arrasada, con amplios sectores de la población empobrecidos y con un clima de soberbia y atropello en la forma de administrar el Estado".Vidal insistió en que "muchos problemas no van a solucionarse de inmediato, pero hay algo que se terminó el 10 de diciembre del año pasado en Santa Cruz: se terminó la inmoralidad pública. Vamos a ser un gobierno decente", un pasaje en el que recibió aplauso de legisladores.El gobernador, después, detalló las deudas y déficit de distintos entes: "El año pasado el déficit provincial en el presupuesto fue de 30 mil millones de pesos con una deuda de 72 mil millones" y "para este año se preveían 25 mil millones de déficit"."Distrigas le debe 14 millones de dólares a la empresa ENARSA. Además, debe 10 mil millones de pesos a distintos organismos y a empresas, entre ellas, Camuzzi.Servicios Públicos Sociedad del Estado, con déficit operativa, con una deuda 6 mil millones de pesos y tiene un fuerte y gran déficit operativo. Gasta 1.600 millones de pesos por mes y recauda sólo 1.100 millones", precisó."La Caja de Servicios Sociales (Obra social de los empleados públicos) que hoy es parte de un reclamo frecuente, arrastra una deuda de 14 mil millones de pesos, entre prestadores de servicios, medicamentos e insumos. ¿Quiénes la pagan, los políticos que se la robaron o la pagan los pacientes?", se preguntó.Sobre ladestacó lo que se pagó y no se hizo, tanto en el Instituto de Desarrollo y Vivienda (IDUV) como en la Municipalidad de Río Gallegos, y ratificó que "hay denuncias y vendrán otras".El gobernador, además, explicó que "poco después de perder las elecciones de agosto, el gobierno anterior tomó deuda por 10 millones de pesos, que se usaron para gastos corrientes" y que hoy esa deuda, con intereses, se eleva a 28 mil millones.Con respecto a los aportes del Gobierno Nacional, Vidal aclaró que "el dinero que nos debe enviar el gobierno nacional representa el 40% del presupuesto provincial. Vivimos en una provincia con respirador artificial", concluyó, aunque no aclaró si ese porcentaje corresponde también a los ingresos por Regalías."A la provincia la saquearon durante años. Esa es una parte del problema. La otra parte es que la Nación dejó de asistir a las provincias con recursos que no sean los que llegan por Coparticipación", dijo e insistió en que "mi proyecto es lograr la independencia económica de Santa Cruz para el año que viene"."Habitamos una tierra bendecida. Sólo nos falta recuperar la cultura del trabajo", sentenció.Hacia el final de su mensaje, interrumpido por aplausos cuando criticó a la justicia provincial, anunció que "Palermo Aike es nuestra gran esperanza. El 25 de marzo tendremos datos precisos del primer pozo de exploración" sobre la zona que algunos consideran como una posible Segunda Vaca Muerta con la explotación secundaria no convencional.Como en el inicio de su alocución, agradeció a Dios y aseguró que "Nos toca reconstruir los cimientos de la Santa Cruz grande, próspera y solidaria que queremos. Y de seguro vamos a lograr, contra todo pronóstico deshonesto de los agitadores de la derrota.Hoy hay un gobierno con convicciones, que cree en el valor del esfuerzo y el trabajo".La sesión inaugural se hizo luego de la Sesión Preparatoria, en la que se conformaron las comisiones y se designó al diputado Mario Piero Boffi (UCR) para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento.