En medio de la discusión paritaria, Pullaro se enfrenta con gremios docentes por el ausentismo.

La respuesta y plan de lucha de gremios

Gremios docentes de la provincia de Santa Fe. foto luis cetraro

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó este viernes en medio de la discusión paritaria con los docentes queante la necesidad de reemplazos por ausentismo, mientras que losconsideraron el dato como "Al presentar un programa de inversión en infraestructura escolar en la ciudad de Rosario, el gobernador se refirió al ausentismo docentes y afirmó que su reducción permitiría "redistribuir en el sistema educativo 250.000 pesos" al año."Si nosotros ahorramos esos 250.000 millones de pesos este año, van a quedar en el sistema educativo, y servirán para premiar a los que van a laburar, a los que no faltan", dijo Pullaro.En esa línea, afirmó que "el año pasado sobreque se pagaron de-monto que proyectado en este año serían 250.000 millones de haberse mantenido las mismas condiciones-, que tuvo unmás en la masa del total".El gobernador santafesino comparó los í, al asegurar que "eY marcó que mientras en Santa Fe el año pasadoque no fueron a trabajar, por la misma situación en Provincia de Buenos Aires se necesitó un 12% extra.Tras brindar los detalles de un, el gobernador sostuvo que no todos los reemplazos son injustos "o que no se tengan que seguir llevando adelante, porque hay personas que por la función tienen problemas de salud".Además, remarcó que las irregularidades "no son culpa de los docentes ni de los maestros" y agregó: "El, respondió que "" en la última reunión paritaria, de un aumento salarial para marzo del 7%."Esperamos que Santa Fe tenga una conducta más seria, lo primero es reconocer la deuda que tienen con los docentes", abundó el dirigente en declaraciones "Radio Dos" de Rosario.El titular delcontextualizó los datos difundidos por el Gobierno al recordar que en Santa Fe "somos 75 mil docentes, entonces si uno mira la cifra de 3 mil días pedidos por atención de un familiar, implica que cada 25 docentes, uno pidió un día en el año para eso"."Tuvimos una primera reunión el 4 de enero donde el gobierno planteó que el ausentismo docente era del 32%. Les pedimos que presentaran los números con precisión y ahora apareció el 25%", sostuvo Casiello."Lo que decimos - agregó- es que muchas veces esos reemplazos no tienen que ver con ausencias, sino que hay muchos docentes que ocupan cargos directivos y otro lo reemplaza en el aula".Además, el dirigente delrecordó que el lunes losque esta semana implicó 48 horas de paro, y que se repetirán la próxima semana.Por su parte Lucero, deseñaló que los maestros privadosla semana entrante,en adhesión a la medida de Cetera,por la disputa salarial santafesina.