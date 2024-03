Weretilneck: "Esto no es un nido de ratas"

Alberto Weretilneck. Foto: Marcelo Ochoa

"No estamos en un ámbito donde lo integran ladrones, ni estafadores, ni mentirosos ni corruptos distorsionadores. Estamos en el ámbito en el que el pueblo rionegrino entendió que eran ustedes los elegidos para expresar sus ideas para controlar a este Poder Ejecutivo y para llevar adelante todo lo que significa el Gobierno de los próximos cuatro años"

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, inauguró el 53º período de sesiones en la provincia y en su discurso inicial destacó a la Legislatura al afirmar que "estamos en el lugar donde se expresa de la mejor manera la división de poderes" y sostuvo que "este no es un nido de ratas".y señaló que "estamos en el ámbito, en el lugar donde se expresa de la mejor manera de la división de poderes y estamos en el ámbito más republicano que tiene la provincia de Río Negro".Además, señaló que, en alusión a la expresión que utilizara días atrás el presidente Javier Milei para referirse al Congreso de la Nación."No estamos en un ámbito donde lo integran ladrones, ni estafadores, ni mentirosos ni corruptos distorsionadores. Estamos en el ámbito en el que el pueblo rionegrino entendió que eran ustedes los elegidos para expresar sus ideas para controlar a este Poder Ejecutivo y para llevar adelante todo lo que significa el Gobierno de los próximos cuatro años", remarcó.Weretilneck"Nunca en esta provincia va a haber alguien que escrache o que exprese públicamente un desagravio ante una legisladora o un legislador que opine distinto que este gobernador, que vote distinto y que haga las críticas y las denuncias que tenga que hacer el respeto en el ámbito democrático", manifestó.El gobernador dijo que "desde el 10 de diciembre, a partir del voto de los argentinos en todo el país, estamos viviendo una nueva etapa con nuevos métodos, con nuevas formas, con estilo distintos y con decisiones que, como gobierno de la provincia, no compartimos".En ese sentidoAsimismo, aclaró que "en términos económicos estamos viviendo un momento muy complejo, con una crisis y con medidas que impactan fuertemente sobre los asalariados y sobre jubilados con una inflación altísima que cada una y cada uno de nosotros observamos y se patentiza día a día con una devaluación de nuestra moneda del cien por cien".Mencionó, asimismo, que el "aumento en los combustibles de más del 100 por ciento con tarifas de electricidad y gas incrementadas en un 200 en un 300 por ciento y con una parálisis de la obra pública".El gobernador rionegrinoAdemás, dijo que otro aspecto que marca los 90 días del Gobierno Nacional es el ataque al federalismo, "un ataque a las provincias, no solo en las provincias en sí, con la restricción y con la eliminación de fondos que históricamente veníamos recibiendo, sino también con un ataque, con un agravio a los gobernadores como representantes del pueblo"."Nos preocupa lo ideológico que se expresa de distinta manera, con la descalificación del que piensa distinto, comenzaron los gremiales siguieron con las diputadas y los diputados nacionales que votaron en contra la ley ómnibus, después fueron por los gobernadores, luego fueron por los artistas y luego también por los periodistas", detalló."Lo que es más grave y nos preocupa mucho es cuando uno empieza a leer y escuchar calificaciones de puros e impuros eso nos lleva a las épocas más trágicas de la humanidad", aseveró.Y pidió que "empecemos a tener un marco democrático, un marco de negociación, un marco de diálogo de respeto donde la discusión es en torno a las medidas que tenga que tomar el Gobierno Nacional" en "el marco que fija la Constitución, las leyes y fundamentalmente la histórica democracia nacional".