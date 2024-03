El bitcoin no tiene freno, sube por séptimo día y se acerca a su récord histórico

Desde el viernes pasado acumula una suba de 21,3%, el mayor alza semanal en el último año.

Se trata del valor más alto desde noviembre de 2021, mes en el cual llegó a su último récord histórico de US$ 68.991,85.

El bitcoin (BTC), la criptomoneda de mayor uso en el mundo, alcanzó este viernes su séptimo día consecutivo en alza, acercándose a su récord histórico.La cotización en el mediodía de este viernes se ubicaba en aproximadamente US$ 61.500, según el portal CoinMarketCap.Se trata del valor más alto desde noviembre de 2021, mes en el cual llegó a su último récord histórico de US$ 68.991,85.Los inversores y analistas consideran que es muy posible que el bitcoin supere próximamente esa marca., el mayor alza semanal en el último año, según la agencia de noticias Bloomberg.-por encima del oro y de las acciones de bolsa- y ya se triplicó respecto de inicios del año pasado, en una oleada de optimismo que ya trasciende a los más entusiastas de este tipo de activos.Las fuertes alzas de los últimos días provocaron que plataformas de intercambio como Coinbase tuvieran caídas en sus servicios.La suba sigue teniendo sus raíces, en su mayor parte, al lanzamiento en enero de los primerosy el denominado proceso de “halving” (reducción a la mitad).Los ETFs –aprobados por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos- son fondos de inversión derivados que se negocian en las bolsas de valores tradicionales como si fueran una acción y están indexados al precio de la criptomoneda, lo que significa que los inversores pueden comprar productos financieros sin la necesidad de adquirir la moneda en sí.Esto, como resultado, genera unEl optimismo también se fundamenta en el “halving”, evento programado en el protocolo que se realiza aproximadamente cada cuatro años, y que reduce a la mitad la cantidad de nuevos bitcoins que los mineros reciben por verificar las transacciones.Este proceso, al reducir y limitar la oferta de nuevas monedas, genera un incentivo a que suban los precios si la demanda se mantiene constante o si sube al haber una mayor escasez.Ambos factores están impulsando a que la oferta de monedas sea superior a la demanda, lo cual incrementa el precio., una demanda que supera la cantidad de bitcoins que los propietarios quieren vender.De hecho, alrededor del 80% de la oferta de bitcoin no cambió de manos en los últimos seis meses, mientras que los nueve ETFs absorbieron más de 300.000 bitcoins, siete veces la cantidad de nuevas monedas minadas desde que se lanzaron“Además de los flujos por los ETF y el ´halving´, la suba del bitcoin se ve impulsada por un renovado optimismo sobre las criptomonedas como activo en general”, manifestó Jonathon Miller, director de la plataforma de intercambio Kraken Australia.