Bariloche: paro y olla popular de médicos y enfermeros públicos

Trabajadores de la salud pública de Río Negro realizaban este viernes un paro de actividades en Bariloche, para visibilizar la "situación apremiante" que atraviesan con sus "salarios muy bajos y precarizados". En un hospital semivacío, con ventanillas cerradas y repleto de carteles y pancartas, un nutrido grupo de médicos, enfermeros, auxiliares y demás profesionales de la salud se manifestó en el acceso principal del nosocomio, donde prepararon una olla popular y realizaron una panfleteada para hacer conocer su situación. "Trabajando en el hospital, la realidad es que estamos muy por debajo de los sueldos de sectores como comercio, ni hablar de lo que es judiciales. Y no estamos llegando a fin de mes, ni siquiera pudiendo hacer las horas extra que nos demanda el Estado", denunció en diálogo con Télam Carolina Zombory, referente de los médicos autoconvocados. Los profesionales del único hospital público de Bariloche vienen denunciando desde hace tiempo el bajo monto de sus salarios, que en el caso de los médicos ingresantes alcanza los $570 mil pesos mensuales y en el de enfermeros y técnicos, los $350 mil pesos. "Somos más de 200 trabajadores", señaló Zombory en referencia a los autoconvocados, y valoró el apoyo de los gremios a la medida de fuerza de este viernes. El gobierno de Río Negro ofreció esta semana en las negociaciones paritarias una actualización salarial a través de bonos que, según el rubro y la antigüedad, variaba entre $100 mil y $140 mil pesos, una propuesta que fue rechazada por los gremios. Es que las sumas no remunerativas constituyen alrededor del 70% de los sueldos de los profesionales de la salud en la provincia, según denuncian los trabajadores, por lo que además de la actualización salarial exigen su regularización. En "mi sueldo de $650.000 pesos, siendo médica profesional con una especialidad, lo remunerativo, o sea lo que yo cobro en blanco, son exactamente $50.000 pesos", señaló Zombory. En el mismo sentido se expresó la enfermera Romina Sánchez, quien avaló que "el 70% de nuestro sueldo es en negro". "Lo que sentimos todos es que la precariedad se siente cada vez más. Somos trabajadores, no nos gusta salir a la calle, esto que estamos haciendo es excepcional y es extremo", cuestionó, y dijo que "la condición más importante y la que más nos está apremiando es que no llegamos a fin de mes y no nos alcanza para comer". Según la profesional, "muchos compañeros se están yendo del hospital porque lo que cobran no les alcanza para vivir", y puso como ejemplo lo que cobran quienes ingresan al sector. Para la enfermera, "sin trabajadores los hospitales no van a existir. Y si esto es lo que quiere el Gobierno, realmente lo va a lograr, porque nosotros nos vamos a ir". El paro de actividades tenía un fuerte acatamiento, según relataron los profesionales a esta agencia: en el hospital se veían las ventanillas cerradas, la mayoría de los servicios pusieron carteles y varios no estaban atendiendo, entre otros traumatología y cirugía, además de camilleros y mucamas.