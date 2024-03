Ziliotto anunció un impuesto extraordinario a "los altos ingresos" para alimentos y obra pública

Foto: Julián Varela

El gobernador de La Pampa,, lamentó este viernes "haber tenido razón en diciembre" cuando había advertido "acerca del impacto negativo que vislumbrábamos por el efecto del modelo económico y jurídico" del Gobierno nacional y, al inaugurar al mediodía el período legislativo 2024."Al asumir en diciembre ratifiqué la decisión de continuar en la senda del desarrollo económico y social de la provincia. Agregué que era imprescindible seguir fortaleciendo nuestro modelo de producción y trabajo, de crecimiento con inclusión y de bienestar social creciente, pero también advertí acerca del impacto negativo que vislumbrábamos por el efecto del modelo jurídico y económico que el gobierno nacional pretendía instaurar en la Argentina", sostuvo Ziliotto desde la Cámara de Diputados.El mandatario provincial lamentó que no se ha "equivocado" ya que esa "amenaza se ha transformado en una dura y angustiante realidad", y adelantó queEl primero proyecta garantizar el acceso a los alimentos por parte de núcleos familiares en estado de vulnerabilidad social, ya que "los recursos previstos en el presupuesto 2024 indudablemente serán insuficientes"."Para hacer frente a esa mayor erogación, estableceremos un", detalló y subrayó quZiliotto explicó que la segunda iniciativa se vincula a un "imprescindible salvataje de la obra pública", ya que el Gobierno nacional canceló "el financiamiento de las obras que fueron licitadas por el gobierno provincial y que pagaba el Gobierno Nacional según convenios con esta provincia y que han sido avalados por esta legislatura"."Pondremos en marcha la construcción de 1.000 viviendas distribuidas en cada una de las 80 localidades de la provincia, a través de las distintas operatorios que lleva adelante el IPAV. Ello sin perjuicio de nuestra intención de concluir, con recursos propios, las 630 viviendas del plan Procrear, suspendidas por el recorte nacional, ubicadas en Santa Rosa, General Pico y Toay, que abandonó el gobierno nacional en La Pampa", explicó.En tanto, el gobernador sostuvo queZiliotto dijo que "la suba irracional de los precios de los alimentos está llevando a la pobreza y a la indigencia a una abrumadora mayoría de la sociedad argentina"."Como si esto fuera poco,", lamentó y aseguró que La Pampa "no es responsable de ningún déficit nacional" y que la provincia "no tiene déficit ni deudas y es ejemplo de orden fiscal"."Somos una de las pocas provincias que le genera al Estado nacional más dólares de los que consume. Somos la provincia con el mayor índice de desarrollo humano y con la mayor igualdad de oportunidades entre mujeres y varones. En nuestra provincia año a año se acentúa la diferencia entre empleo privado y empleo público registrado", apuntó.Y agregó que en el período 2011/2022 se generó "más empleo privado que público" y que "tres de cada cuatro agentes públicos son los que diariamente tienen la responsabilidad de sostener la salud, la educación, la seguridad o la justicia"., resaltó.Asimismo, aseguró que, en este escenario de ajuste, "la prioridad será atender a la educación y la salud, la seguridad ciudadana, el acceso a los alimentos de los sectores vulnerables y el sostenimiento de la obra pública".