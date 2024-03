Valdés: “No permitiremos que el Estado abandone su rol social”

Foto: X @CorrientesGob

Valdés afirmó que no impulsará "una reforma Constitucional tendiente a posibilitar un tercer mandato".

El, afirmó que en un país con "altos índices de pobreza, no permitiremos que el Estado abandone su rol social", en su mensaje durante la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, en el que anunció que insistirá ante la Corte Suprema de Justicia en su reclamo por los fondos coparticipables.Junto a los presidentes de la Cámaras de Senadores y de Diputados, Pedro Braillard Pocard y Pedro Cassani respectivamente, el mandatario correntino dijo que es necesario que “el proceso de estabilización económica y social sea exitoso, para crecer, generar empleo y proyectar el futuro”.En otro tramo de su alocución, Valdés afirmó que no impulsará "una reforma Constitucional tendiente a posibilitar un tercer mandato".“Es sano para la democracia y para la provincia que después de dos mandatos, llegue un nuevo gobernador con renovadas energías. No vamos a caer en tentaciones personalistas. En 2025 tendremos elecciones de gobernador y será otro correntino u otra correntina quien tome la posta", concluyó sobre el tema.Tras criticar las políticas del Gobierno anterior y exponer cifras, Valdés dijo que apoyará el pedido del Gobierno nacional de Javier Milei de "responsabilidad fiscal", pero advirtió que "en un país con altos índices de pobreza, no permitiremos que el Estado abandone su rol social".También hizo referencia en su extenso discurso a la decisión del Gobierno nacional de quitar subsidios al transporte y, en este sentido, recordó que", cuestionó el mandatario.Por otra parte, Valdés dijo que “al igual que Mendoza, demandaremos a Nación ante la Corte Suprema por los recortes de coparticipación por Impuesto a las Ganancias” y puntualizó: “Es razonable que el Gobierno exija que las provincias paguen sus deudas, como es justo que se le abone a Corrientes lo que le corresponde por ley".Tras el acto,que seguirá el discurso del presidente Javier Milei “por televisión”.Tras el acto, el diputado Walter Chávez (UCR) dijo respecto al discurso del gobernador que hizo hincapié “en un clima no tan fácil a nivel nacional, pero con proyecciones para Corrientes de mejorar y con esperanzas".Por su parte, el senador Martín Barrionuevo (PJ) dijo en diálogo con Télam quePor su parte, el diputado del Partido Renovador, Germán Braillard Poccard consideró que “debería haberse referido a cuestiones como el dengue, que está haciendo estragos y de un plan vacunación, pero hay crisis sanitaria y no mencionarlo es negar la realidad”.