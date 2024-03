El radical Zdero abrió las sesiones y apuntó contra la "herencia" dejada por Capitanich

#APERTURADESESIONES2024



El gobernador de Chaco, el radical Leandro Zdero, abrió este viernes el 56° período de sesiones ordinarias de la Legislatura local, con un discurso con críticas a su antecesor Jorge Capitanich y en el que denunció que en la provincia"En la provincia reinaba el desorden, el desgobierno, la desidia, el descuido, la informalidad, la imprevisión y, mucho más grave aún, una corrupción estructural que atraviesa a todo el Estado.La batalla contra la corrupción es una de nuestras banderas. No vamos a tranzar con las mafias”, dijo el radical al hablar ante la Legislatura.En este sentido, Zdero cuestionó las últimas definiciones administrativas del gobierno saliente, que encabezó Jorge Capitanich.“Al asumir la gestión el dinero en caja apenas llegaba a los $1.363 millones, con obligaciones vencidas en la Administración Central por más de $145.000 millones, más la deuda con Cammesa a diciembre alcanzaba $310.000 millones”, detalló.El gobernador explicó que tambiénpor aproximadamente 10.000 millones."Se utilizaron íntegramente los fondos recibidos como compensación parcial derivada de la merma en la recaudación producida por la modificación al régimen del impuesto a las ganancias, que el entonces Ministro de Economía Sergio Massa remitió a las provincias”, añadió Zdero.Entre lasmedidas financieras que tomará mencionó que elelaborado por la gestión saliente "no cubre la demanda actual real" y deberán "dictar un decreto para subsanarlo y que esta Cámara pueda luego ratificarlo”.Por otra parte, en materia educativa anunció elque viajan de una localidad a otra y reiteró que “solo pasarán de curso en el nivel secundario quienes adeuden hasta dos materias”.En el área de seguridad adelantó que enviará un proyecto paray se colocarán inhibidores de señal telefónica “para que el detenido solo tenga contacto exclusivamente con sus familiares y abogado”.Finalmente, para apoyar la produccióna quienes posean hasta 500 hectáreas y gracias a ello “casi 13.000 contribuyentes serán beneficiados”.En su discurso habló también de la relación con la gestión de Milei y, en ese sentido, mencionó la colaboración del Gobierno nacional para ladado que la provincia “no disponía de fondos para afrontar el pago de los servicios del bono" lo que colocaba al gobierno "en default"."Con todas las consecuencias negativas sobre las finanzas y la reputación de la provincia”, concluyó.Zdero no viajará a Buenos Aires para participar de la Asamblea Legislativa en la que el presidente Javier Milei dará su mensaje para abrir las sesiones ordinarias del Congreso Nacional . En su reemplazo, la vicegobernadora Silvana Schneider representará a la provincia de Chaco.