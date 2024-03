Anuncian un nuevo plan de lucha "contra el modelo económico"

Foto: Daniel Dabove

Organizaciones sociales, de izquierda, independientes y peronistas anunciaron este viernes la realización de un, que contempla movilizar el próximo 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer y una jornada para el martes 12 con protestas en distintos puntos del país, con cortes de rutas y accesos a la ciudad de Buenos Aires.Los referentes nacionales de los movimientos sociales ofrecieron este viernes una conferencia de prensa en el Obelisco porteño, bajo la consigna, rodeados de banderas y ollas vacías de alimentos."Hemos reafirmado el camino de unidad producto del avance de una campaña de persecución y de estigmatización contra los trabajadores de la economía popular. Este Gobierno ha decidido aplicar políticas de ajuste contra el pueblo, terminando con las obras en los barrios populares y sacando los alimentos de los comedores comunitarios", dijo a Télam el secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) Alejandro "Peluca" Gramajo.Y agregó:La conferencia de prensa fue encabezada por los dirigentes de la UTEP, la Unidad Piquetera (UP), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Bloque Piquetero Nacional y el Bloque de Organizaciones en lucha, y la organización barrial La Poderosa, entre muchas otras."Estamos dando continuidad a los reclamos ante un Gobierno nacional que tiene de rehén el alimento de cientos de miles de personas del país. Estamos denunciando que con la comida no se juega, y ante esta situación crítica, no vamos a tolerar el avasallamiento con el que se pretende terminar de desintegrar el tejido social que cada día las organizaciones sostenemos en los territorios", dijo a Télam Sabrina Roldán, vocera del Frente Popular Darío Santillán (FPDS).Del encuentro con la prensa también participaron dirigentes de la Organización Libres del Sur, la Corriente Clasista y Combativa (CCC); el Frente Nacional Territorial (FeNat CTA-A); la Coordinadora por el Cambio Social; el Frente Barrial CTA-T, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Frente Milagro Sala, la Organización Barrial Tupac Amaru y la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes).Asimismo, estuvieron presentes los responsables del Movimiento Argentina Rebelde; el Frente Popular Darío Santillán (FPDS); el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (Mulcs), el Movimiento 8 de Abril; el FAR y Copa Marabunta; la Federación de Organizaciones de Base (FOB); el Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional; el MTD y el MTR por la Democracia Directa.También se sumaron el Frente de Lucha Piquetero y sus organizaciones, Polo Obrero (PO); MTR Votamos Luchar; el CUBA-MTR/MIDO; la Agrupación Armando Conciencia; MTL Rebelde; el Frente de la Resistencia; Rebelión Popular; Pueblo Libres; la organización William Cooke; Soy Acción Revolucionaria; Movimiento de Lucha y Mujeres en Lucha, son todas las organizaciones convocantes a la protesta.Por su parte, Silvia Saravia, referente nacional de Libres del Sur, dijo a esta agencia:Al hacer uso de la palabra, Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, expresó: "Estamos denunciando el abandono total a los comedores populares y que no llega un kilo de alimentos a nuestros comedores y merenderos. Esta noche el presidente (Javier) Milei va a hacer un discurso y será una declaración de guerra para los trabajadores y el pueblo y nosotros tenemos que seguir unidos más que nunca".Para Damaris Rolón del FOL en la Coordinadora por el Cambio Social, "la reestructuración del Programa Potenciar Trabajo hará daño a más de 400.000 personas mayores de 50 años y madres de más de cuatro hijos" y para Sandra Vila, referente del Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde) el gobierno "tiene un proyecto de entrega y saqueo, en beneficios de las grandes multinacionales, de los extractivistas, de los sojeros y no tiene un proyecto de desarrollo nacional"."Esta conferencia confirma el proceso de unidad de los movimientos sociales y reafirma nuestra decisión de luchar frente a un Gobierno que en 80 días aplica tarifazos, permite el aumentazo de los alimentos, sus políticas de ajuste provocan desocupación y millones de argentinos abandonados sin alimentos ni medicamentos", dijo finalmente Ramiro "Vasco" Berdesegar, coordinador regional de la CCC de la provincia de Buenos Aires.