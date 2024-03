Foto: Prensa

El gobernador de Salta,, consideró este vierne que los problemas fiscales de la Nación se deben resolver “con medidas cuyos costos se soporten equitativamente”, y dijo que Salta es la segunda provincia “más afectada por los recortes de transferencias nacionales”, por lo que adelantó que acudirá a todos los ámbitos institucionales, incluido el Poder Judicial, en defensa de los intereses de los salteños, y volvió a pedir "un gran acuerdo nacional".“Los problemas fiscales de la Nación se deben resolver con medidas cuyos costos se soporten equitativamente”, dijo Sáenz, al hablar ante la Asamblea Legislativa provincial para inaugurar el 126 período ordinario de sesiones de ambas cámaras.El gobernador señaló que, con "una pérdida de ingresos por coparticipación superior al 12%, lo que impacta sensiblemente en los gastos que deben afrontar la provincia y los municipios”."Las partidas que se redujeron suman los $30.000 millones menos en enero”, explicó, tras lo que adelantó que trabajará “en todos los ámbitos institucionales, incluido el Poder Judicial, en defensa de los intereses de los salteños”.Luego, opinó que, al tiempo que resaltó la necesidad de federalismo y solicitó nuevamente "un gran acuerdo nacional entre las provincias y la Nación"."Terminamos un mandato lleno de desafíos y mostramos que pudimos avanzar unidos, con gestión y planificación”, dijo, y agregó: “las circunstancias ahora nos indican que ese camino debe ser profundizado, privilegiando lo esencial y las necesidades de los sectores más vulnerables”.En este sentido, sostuvo: “Redoblaremos esfuerzos en defender constante y tenazmente los intereses de los salteños y en gestionar los fondos que legítimamente pertenecen a las provincias”.“En ello”.Asimismo, afirmó que desde el primer minuto de su gestión destacó su compromiso "de estar siempre del lado de los salteños, pero también, como gobernador de una provincia históricamente patriótica y solidaria nunca dejé de pensar en todos los argentinos”."En este tiempo difícil he remarcado la”, dijo, y resaltó: “he expresado permanentemente mi negativa a apoyar medidas que perjudiquen los intereses federales y sobre todo a los salteños, pero eso no invalida apoyar lo que entendemos que sirve”.“Ojalá que esta situación difícil de la Argentina sea transformada para bien en un nuevo punto de partida y nos sirva para entregar una mejor nación a nuestros hijos y nietos”, señaló Sáenz, quien luego agregó: “no creo que esto se pueda lograr desde las descalificaciones y los agravios, sino desde el diálogo y el consenso”.Finalmente,, solicitó al gobierno nacional que “se cumplan los contratos para la ejecución de las obras públicas y de otras partidas comprometidas por la anterior gestión" y volvió a pedir “la reversión del gasoducto Néstor Kirchner” para que el norte no se quede sin gas en junio.Por otro lado, afirmó que se opone “tajantemente a la posibilidad de que se grabe con retenciones a las economías regionales”, y destacó que en materia de minería “Salta se posiciona a nivel mundial como una jurisdicción atractiva para las inversiones por su seguridad jurídica, potencial geológico y eficiencia administrativa, pero también por contar con la licencia social”.En un discurso que extendió por casi dos horas, el mandatario explicó que, y “otros minerales como el oro se han posicionado en la provincia y con Catamarca y San Juan hemos conformado la mesa del cobre”, con proyectos que “pueden cambiar la matriz productivo, dinamizar nuestra economía y generar más empleos”.“El turismo tiene un gran potencial económico y de generación de trabajo para los salteños”, dijo, y recordó que en 2023 llegaron 2.210.000 turistas a la provincia, al tiempo que destacó la necesidad que la Nación “no mire para otro lado” y “refuerce la frontera norte del país”.Sobre el, resaltó el esfuerzo de la provincia para mejorar el servicio y precisó que el Gobierno nacional “eliminó el Fondo Compensador del Interior, que subsidiaba al transporte público de pasajeros, tornando extremadamente difícil la situación”.“Por ello,Tras realizar un balance del Estado General de la Provincia, Sáenz le pidió al presidente Javier Milei que “nos sentemos en una mesa, con grandeza y con respeto y nos pongamos a trabajar de una vez por todas para los argentinos”.Finalmente, pidió el apoyo de los salteños y agregó: "Señor Presidente, Señores Gobernadores, hay una gran oportunidad, no la desaprovechemos”.