Larroque: "Hay una indolencia nunca vista" frente a la necesidad de los sectores populares

El ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad,, dijo que el Estado nacional "se deslinda absolutamente de su responsabilidad" en una "indolencia nunca vista" al "no tener contacto con las áreas de Desarrollo Humano de las provincias", y advirtió que "se queda con los recursos que son de las distintas jurisdicciones"."El Estado nacional se deslinda absolutamente de su responsabilidad, no tiene contacto con las áreas de Desarrollo de las provincias y mientras tanto se queda con sus recursos. Es una indolencia nunca vista ya que, por ejemplo, si bien el Gobierno de Mauricio Macri fue una catástrofe, había cierto registro de la realidad pero hoy se desconoce totalmente", afirmó el funcionario bonaerense esta mañana enEl miércoles pasado, ministros de Desarrollo Social de nueve provincias se reunieron en la Casa de la provincia de Buenos Aires y le solicitaron a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, queRespecto de esa reunión, el ministro aclaró que concentró "no sólo a dirigentes kirchneristas, como titularon algunos medios, sino que hubo ministros de Río Negro y de Neuquén, no fue de un sólo signo político, para nada" y relató que los asistentes "estaban muy preocupados porque no hay reglas de juego, ni racionalidad, ni lógica ni sentido político".", añadió."Yo pensaba que la provincia era particularmente perjudicada por el signo político pero después de hablar con los colegas nos encontramos con que nadie tenía vínculo con el ministerio de Capital Humano", algo que calificó como "absolutamente irregular", según dijo.