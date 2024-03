Figueroa pidió por un acuerdo con las provincias en la apertura de las sesiones ordinarias

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, llamó a "hacer un gran acuerdo" entre Nación y las provincias / Foto: David Sánchez.

"Corren tiempos difíciles para nuestro país, nuestras provincias y sobre todo para nuestra gente” Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén

Figueroa advirtió ante la Legislatura que "la situación económica de la provincia es compleja" / Foto: David Sánchez.

Prioridades

Figueroa aseguró que la salud será una prioridad de su gestión a través de "un sistema efectivo y extenso"

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa,con el gobierno de Javier Milei, tras los cruces entre el Poder Ejecutivo y los distritos patagónicos."Es la hora de hacer un gran acuerdo en nuestro país, donde podamos ratificar la voluntad de las provincias de dialogar y trabajar en equipo con el Gobierno nacional. Para ello, la Nación debe escucharnos y conocer nuestras dificultades y potencialidades”, dijo Figueroa al inaugurar esta mañana el 53 período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, donde repasó los primeros meses de gestión.En ese marco, advirtió que "la situación económica de la provincia es compleja" y afirmó que "con diálogo pero con firmeza,los neuquinos”.En declaraciones a la prensa tras la apertura de sesiones, el gobernador confirmó que no va a viajar a Buenos Aires para participar esta noche de la Asamblea Legislativa que encabezará el presidente Javier Milei en el Congreso nacional.“Desde Neuquén, tierra humilde y generosa, venimos haciendo un llamado a la dirigencia de todos los niveles de Gobierno y representantes de todos los sectores, para ponernos de acuerdo,”, expresó Figueroa en el inicio de su discurso, que comenzó pasadas las 9.30 de la mañana.El mandatario subrayó que "no importa el partido" y que el objetivo es "priorizar Neuquén" y advirtió: “Corren tiempos difíciles para nuestro país, nuestras provincias y sobre todo para nuestra gente”.Figueroa describió la situación actual de la provincia y realizó anuncios respecto de las políticas que implementará a lo largo del año, vinculadas a la austeridad, a la eliminación de gastos innecesarios del Estado, y“En la provincia, desde el 11 de diciembre, tomamos una serie de medidas orientadas a expresar nuestro compromiso con el cuidado de los recursos públicos, y lo hicimos de forma contundente”, expresó el gobernador y recordó que en la primera semana de gestión presentó la ley -ya sancionada- para eliminar las jubilaciones de privilegio.También comentó que "durante estos 80 días, excepto en los sectores esenciales"."Si se compara la planta política pura que fue designada en el año 2020 con respecto a la que ingresa ahora, la disminución es de un 82 por ciento”, precisó el mandatario.Entre los anuncios, destacó quepara quienes sobrecargan y destruyen los trazados provinciales.En este sentido, se refirió al "mal estado de las rutas" y anunció un plan con financiamiento de la provincia y de empresas petroleras para pavimentar los accesos claves en Vaca Muerta. "Las rutas son nuestra principal inversión", afirmó Figueroa.También manifestó que, por lo que se buscará generar "un sistema efectivo y extenso".Por otra parte, detalló que su gestión recibió "un total de 400 obras abandonadas, con una deuda de más de 200 millones de dólares", mayormente desfinanciadas "por falta de envíos de fondos de Nación".En tanto, indicó que se va a reactivary obras con más de un 80 por ciento de avance.“Hoy la deuda en recursos para obras que tiene el Gobierno nacional con todos los neuquinos supera los 9.300 millones de pesos”, indicó el gobernador y agregó que "en paralelo, disminuyó la coparticipación y no existe acceso al crédito".