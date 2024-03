Para Insfrán, quienes prometieron sacar adelante el país, "lo están empeorando"

Foto: José Gandolfi

El, advirtió que "quienes prometieron solucionar los problemas del país hoy solamente los están empeorando",, con un discurso en el que pidióde esa provincia.En un mensaje a la sociedad formoseña, Insfrán expresó:En el inicio de su discurso, el gobernador norteño y presidente del Congreso Nacional del PJ afirmó:El mandatario recordó que "en campaña decían que el ajuste lo iba a pagar la casta, pero luego asumieron el Gobierno y se aliaron con la casta para ajustar brutalmente sobre el pueblo".En esa línea, lamentó que "el plan económico que implementa la gestión nacional no es novedoso. Repite el modelo neoliberal de la dictadura cívico-militar de 1976: otra vez aplican congelamiento de 2 salarios y jubilaciones, liberalización de precios, apertura comercial indiscriminada y desfinanciamiento de políticas públicas".Consideró asimismo que"Un ejemplo de esto es la inflación. Hace más de una década que es un problema estructural de la Argentina, y su erradicación fue la principal promesa de campaña del candidato libertario. Ahora vemos que en sus primeros tres meses de gestión, en lugar de bajarla, los indicadores de inflación alcanzaron los peores niveles en 33 años, y actualmente son los más altos del mundo", fustigó el primer mandatario de Formosa.Alertó en esa línea que "ningún país puede desarrollarse verdaderamente si no tiene unidad nacional. Para lograrla es necesario que todas las provincias tengan igualdad de posibilidades de desarrollo, eliminando las históricas asimetrías que existen en nuestra Patria"."Esto se evidencia muy claramente en materia de obras de infraestructura, y se agrava con la insólita decisión del Presidente de la Nación de paralizar la obra pública en todas las provincias. En Formosa paralizaron 56 obras cofinanciadas con diferentes organismos nacionales e internacionales", advirtió el mandatario.Por otra parte, y con respecto al funcionamiento de las instituciones, Insfrán señaló que "la historia nos enseña que este tipo de planes de Gobierno neoliberales terminan recurriendo a métodos violentos para sostenerse por su inevitable pérdida de consenso ante los daños que generan", nombrando a la "represión ilegítima de la protesta social" y a la "violencia institucional".En esa línea, marcó que "resultan muy preocupantes los ataques públicos de la máxima autoridad de la Nación contra personas y sectores que no se someten a su plan de ajuste y entrega", proceder que "nunca lo habíamos visto en tiempos democráticos"."Tampoco habíamos visto una norma como el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 dictado por el Presidente a 10 días de asumir -afirmó-. Con este DNU se arrogó facultades legislativas amplísimas y prohibidas por la Constitución, modificando o eliminando de un plumazo más de 360 leyes que fueron fruto de décadas de trabajo y consensos parlamentarios", razón por la cual el mismo "es nulo de nulidad absoluta e insanable".En tanto, el gobernador formoseño sostuvo que desde su gestión se sostendrá "la educación pública, la salud pública, el fomento a la actividad privada y las obras que podamos financiar con recursos propios" y advirtió que "ninguna provincia se realiza en una Nación que deja de ser Patria para convertirse en colonia".Finalmente, el presidente del Congreso Nacional del PJ convoco a"Tengamos fe y esperanza. Sé que lo vamos a lograr con unidad, organización, solidaridad y un profundo amor por Formosa y por la Patria. Que Dios Padre y la Virgen del Carmen nos sigan guiando en este camino", concluyó su mensaje.