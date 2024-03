Torres inauguró las sesiones en la Legislatura de Chubut con críticas al gobierno nacional

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, dejó inaugurado el 52° período de sesiones ordinarias en la Legislatura unicameral / Foto: Maxi Jonas.

"Llegaron a decir que en nuestra provincia no vive nadie y está llena de guanacos y a cuestionar las fiestas populares" Ignacio Torres, gobernador del Chubut

Torres agradeció "a todos los presentes", que "se bancaron las agresiones y amenazas" / Foto: Maxi Jonas.

Sobre el incendio y la solidaridad

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, dejó inaugurado el 52° período de sesiones ordinarias en la Legislatura unicameral de este distrito, con un discurso de una hora y media"La Justicia nos dio la razón, no solo a nosotros sino también al federalismo como concepto", dijo Torres en el primer tramo de su alocución, al hacer mención al conflicto desatado con el Gobierno nacional por el envío de fondos coparticipables."Llegaron a decir que en nuestra provincia no vive nadie y está llena de guanacos y a cuestionar las fiestas populares. Todo para justificar lo injustificable y no querer reconocer que el Gobierno nacional se equivocó,", puntualizó Torres sobre las críticas de funcionarios nacionales y el propio presidente Javier Milei.En su discurso, Torres agradeció "a todos los presentes que se bancaron las agresiones y amenazas" y mencionó, sin identificarlo con precisión, a un dirigente gremial que lo llamó "porque le habían advertido que iban a intervenir su sindicato y les dijo que hagan lo que quieran pero por encima de todo está la provincia"."Quienes nos quieren poner en un lugar de agresión están equivocados,pero no pudieron hacerlo", advirtió el mandatario chubutense."Vamos a hacer docencia, porque muchos no tienen idea lo que pasa más allá de General Paz, confunden nuestros guanacos con llamas del norte" sostuvo, tras lo cual prometió: "Vamos a demostrar de dónde salen los recursos que la Nación viene dilapidando".Como contrapartida, Torres expuso que "lamentablementecomo fue el incendio del Parque Nacional Los Alerces, donde se incendiaron 7.950 hectáreas de bosque nativo".Sobre esto último, el gobernador recordó que "cuando se desató el incendio de inmediato concurrimos con lo que teníamos, sin preguntar, a pesar de que el incendio se declaró en jurisdicción del Parque Nacional"."De la misma forma, cuando el incendio pasó a nuestra jurisdicción, el Gobierno nacional acudió,, indicó Torres para contrastar escenarios de confrontación con los de colaboración.El discurso de apertura de la sesión estaba previsto para las 11 pero se adelantó a las 9 ya que, según se explicó desde la Legislatura, es intención del gobernador asistir a la Asamblea Legislativa en el Congreso nacional para escuchar el discurso del presidente Javier Milei.