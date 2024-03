Qué condiciones necesita Milei para eliminar el cepo cambiario a mitad de año

El cumplimiento de los ccompromisos con el FMI será clave para avanzar con el levantamiento del cepo / Foto: Presidencia

En la última semana se dieron a conocer declaraciones tanto del presidente,, como del ministro de Economía,, indicando que, si la situación económica así lo permitiera.En este sentido, especialistas consultados por Télam coincidieron en que el Gobierno nacional podría empezar a levantar el cepo cambiario a mediados de año si logra generar, cumplir con las metas con el. Sin embargo, adelantaron queConsultado por el objetivo del Gobierno nacional de levantar el cepo a mitad de año,, miembro fundador y director de Análisis Macroeconómico de Equilibra, señaló que esa iniciativa depende en buena parte de la confianza de cómo avanza el programa económico financiero, aunque advirtió por el panorama social y político.“Depende mucho de la confianza, porque”, anticipó el especialista.El economista de Equilibra señaló que para unificar ”obviamente” va a haber algún tipo de, porque es difícil pensar que la brecha se achique en la medida que la inflación sigue siendo muy alta y el tipo de cambio oficial se mueve muy lento, y anticipó que para mediados del año “quizás la brecha vuelva a estar en el entorno del 50% ó 40%”.Sobre a qué tipo de cambio puede llegar a unificarse la cotización, Sigaut Gravina detalló que no necesariamente sea a un valor del dólar financiero, pero“Es un escenario optimista en el cual todo sale bien, donde avanza el programa económico, se cumplen las metas con el Fondo Monetario y se reduce significativamente el déficit fiscal. Si todo va en ese escenario, podríamos hablar de una unificación a mediados de año”, concluyó el especialista.En la misma línea, el economista y director del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres,, estimó a esta agencia que considera factible empezar a eliminar el cepo a partir de mediados de año, aunque puntualizó que“Entendemos al cepo como la posibilidad de comprar divisas libremente. Me imagino que de a poco se va a ir ampliando el límite. Pero mientras exista el impuesto país habrá dos tipos de cambio al menos”, indicó el analista.A su turno,, economista y director de la consultora EPyCA, señaló que la cuestión pasa fundamentalmente por cómo y con qué herramientas hacerlo, dado que cualquier manera de levantar el cepo no resulta deseable ni razonable.“Unificar es poner el tipo de cambio a una cotización tal que la demanda y la oferta de dólares sean más o menos equiparables y haya entonces sustentabilidad. Eso requiere, primero que nada, un, algo en lo que el Gobierno hace mucho énfasis, incluso a costa del contenido de esas políticas fiscales y monetarias”, explicó el economista.Para Kalos, lo siguiente esEl especialista estimó que probablemente el tipo de cambio que se establezca al levantar el cepo no será el actual y tampoco será el tipo de cambio de los paralelos, y calculó que probablemente la cotización sea un poco más arriba de los paralelos (dado el paso del tiempo), pero aclaró que no es algo que vaya a pasar inmediatamente, por la secuencialidad que requiere ir levantando el cepo.“Cada eliminación parcial del cepo, seguramente un mantenimiento de cierta brecha que esperemos que sea descendente y entonces los paralelos irán subiendo, pero menos que el oficial que irá subiendo hasta converger ambos a un número que es más alto que los que los actuales”, vaticinó el director de Epyca.Con una mirada más mesurada,, analista de Estrategia de Consultatio, señaló que, si bien están seguros de que el régimen cambiario actual no es sostenible por mucho más tiempo, el levantamiento del cepo en el corto plazo parece poco cumplible.“La performance del BCRA en el MULC viene siendo muy positiva, pero hacia adelante hay algunos factores que pueden ponerla en juego en un contexto en el que el stock de reservas internacionales netas sigue en un nivel negativo cercano a los US$4.000 millones. En este sentido,”, concluyó la especialista.