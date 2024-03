El juez Ercolini quedó a cargo de la denuncia contra el exfuncionario del Anses

La denuncia fue presentada por el Ministerio de Capital Humano, las actuales autoridades de la Anses y Nación Seguros.

El juez federal Julián Ercolini quedó a cargo este viernes de la denuncia que presentó el Gobierno nacional contra el extitular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses, Federico D'Angelo Campos,, entre otros.La denuncia ingresó a la oficina de sorteos de la Cámara Federal porteña y quedó a cargo de Ercolini, quien ya tramita la presentada por el mismo tema contra el expresidente Alberto Fernández, a raíz de la gestión supuestamente irregular de "brokers" para intermediar en la contratación de seguros en diferentes dependencias del Estado Nacional, informaron fuentes judiciales.La denuncia contra el extitular del FGS de la Anses fue presentada por el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, las actuales autoridades de la Anses y Nación Seguros.El juzgado dará ahora vista a la fiscalía para que determine si corresponde impulsar la investigación hacia el exfuncionario.El fiscal que lleva el caso, Ramiro González, dictaminó este jueves por impulsar las denuncias presentadas por el mismo tema contra el ex presidente Alberto Fernández.Se trata de supuestas irregularidades en la contratación de un "broker y empresas privadas" para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su Gobierno., "sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas"Héctor Martínez Sosa es un bróker que está casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, según la denuncia.La causa se inició a partir de la denuncia presentada ayer por la abogada Silvina Martínez para que se investiguen las "presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021", detalló el fiscal."A través de esa normativa se impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública 'Nación Seguros SA´, se detalló"Que el fiscal pida que se investigue me parece razonable. Alguien hace una denuncia, me parece razonable. El concepto imputación en términos periodísticos suena a acusación pero en términos técnicos significa investiguemos esto", indicó Fernández ayer en diálogo con radio La Red.