Con la vuelta de Borja a la titularidad, River busca la punta ante Talleres

Ramiro Gómez.

Plate, con el regreso a la titularidad de su goleador Miguel Ángel Borja,este sábadoen busca de la punta de la Grupo A de la Copa de la Liga Profesional en un partido de la octava fecha, posterior a la interzonal de clásicos y primera de la segunda mitad de la fase regular que determina los clasificados para los cuartos de final.El partido en el estadio Mario Alberto Kempes, que contará con la presencia de unos 11.500 hinchas "millonarios", se jugará desde las 21:30 con arbitraje de Fernando Echenique y transmisión de la señal TNT Sports.Después de empatar como local en el superclásico ante Boca Juniors (1-1), el equipo de Martín Demichelis se mantuvo en la zona de clasificación pero los resultados en el comienzo de esta fecha lo dejaron en el cuatro puesto de la zona con 13 unidades, detrás del sorprendente líder Barracas Central (15), Argentinos Juniors e Instituto de Córdoba, ambos con 14.River intentará recuperar la condición de puntero que gozó hasta la quinta jornada para lo que deberá vencer en La Docta y esperar que Argentinos no lo haga en el turno previo, en su visita a Independiente en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.Borja,junto al delantero de Racing Club Adrián "Maravilla" Martínez (6),que procurará ganar después de tres empates consecutivos. Es que antes del 1-1 con Boca, había igualado con Banfield por idéntico marcador, también de local, y frente a Atlético Tucumán, sin goles, de visitante.Borja sufrió un leve desgarro en el Monumental José Fierro de Atlético, el pasado 14 de febrero, y retornó desde el banco de suplentes en el superclásico, en el que sumó 25 minutos sin posibilidad de convertir.El "Colibrí", que ingresará a la formación inicial por Pablo Solari, promedia seis goles en igual cantidad de presencias en la actual Copa LPF. Todas sus anotaciones fueron en las cuatro primeras fechas ante Argentinos (1), Barracas (1), Vélez (3) y Deportivo Riestra (1).Demichelis, cuyo nombre se mencionó esta semana como futuro DT de grandes equipos europeos (Bayern Múnich y Barcelona), evalúa más cambios en el equipo después de un superclásico que no dejó sensaciones de conformidad.El lateral derecho de la defensa es un sector vacante que se disputan el "Yacaré" Andrés Herrera -titular ante Boca- y el uruguayo Sebastián Boselli, en tanto que la zona central de la mitad de la cancha podría sumar presencia con el ingreso de Rodrigo Aliendro para jugar como ladero de Rodrigo Villagra o Nicolás Fonseca.De concretarse esa variante táctica, River se ordenará con un módulo 4-2-3-1 y el jugador que sacrificará su lugar será el hábil mediapunta Claudio "Diablito" Echeverri.Talleres también llega de empatar su clásico ante Belgrano (2-2) en un entretenido partido en Barrio Alberdi y necesita los puntos para meterse entre los cuatro primeros puestos clasificatorios de la Zona A, tras pasar dos fechas sin ganar.El centrodelantero Federico Girotti, futbolista iniciado en River, reemplazará a Nahuel Bustos como único cambios en el once inicial de la "T".