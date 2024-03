A la espera de Lema, el DT Martínez prueba con otros nombres

Martínez espera al defensor. / Foto: X@BocaJrsOficial.

, Diego Martínez,este viernesen la defensadel domingo, de local, por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).Lema comenzó la semana con una sobrecarga muscular y una dolencia en el tobillo derecho, por lo que no se entrenó post Superclásico a la par del resto, y en consecuencia Martínez decidió aguardarlo aunque ya está cerca de tomar la decisión final.El candidato principal para reemplazarlo es Nicolás Valentini, por lo que entre la práctica del jueves y de este viernes trascendió que ocuparía el lugar en dupla central con Nicolás Figal.Una probable formación sería: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema o Nicolás Valentini, Nicolás Figal y Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Cristian Medina, Ezequiel Fernández y Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.Por otro lado, Frank Fabra reapareció en Boca Predio luego de su ausencia en tres jornadas consecutivas por un cuadro gripal, del que se descartaron las posibilidades de dengue y coronavirus con los respectivos estudios médicos.El lateral izquierdo colombiano se entrenó de manera diferenciada y en las próximas horas se sabrá si formará o no parte de la convocatoria.Los escasos 10 puntos en la zona B lo ponen en la obligación de ganar en su próxima presentación frente a su gente para no perderles pisada a Newell's Old Boys de Rosario (12), Defensa y Justicia (12), Racing Club (13) y Lanús (13) en la pelea por clasificarse a los cuartos de final.Boca recibirá a Belgrano