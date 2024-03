Jorge Macri prometió "orden, firmeza y decisión" en la gestión

Jorge Macri, al abrir sesiones en CABA, promete "orden, firmeza y decisión" en la gestión VER VIDEO

Competencias judiciales

El jefe de, dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias en la Legislatura, donde adelantó que su gestióny ratificó que "la senda de la austeridad" será "innegociable".Macri dio su primer discurso como jefe del Ejecutivo ante los diputados y diputadas, acompañado por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, y el vicepresidente primero de la Legislatura, Matías López.Durante una hora,en su mandato focalizando en las vinculadas a la seguridad, aly a las obras de construcción de pasos a nivel de las vías ferroviarias antes de avanzar con el viaducto de la línea Sarmiento.Ante una Legislatura que calificó como “la casa de los acuerdos”, el alcalde local sostuvo que, no obstante sostuvo que “el contexto económico y social nos obliga a actuar con precisión y con austeridad”.“Cada minuto que dejamos pasar, sin resolver nada, hay alguien que sufre. Nosotros estamos de paso. Muchas de las políticas públicas, en cambio, quedan”, indicó y agregó que “esa fue nuestra convicción desde que Mauricio (Macri) comenzó un camino de transformación en la Ciudad y sobre el cual Horacio (Rodríguez Larreta) pudo profundizar”.Posteriormente, evaluó que “aún queda mucho por hacer y el cambio de gestión, más que un cambio de rumbo, requiere afrontar nuevos desafíos y volver a poner el foco en lo que es verdaderamente importante: los vecinos”.Acerca de los primeros meses de su gobierno, Macri recordó los operativos a cargo de la Policía de la Ciudad efectuados los, y los definió como una respuesta “con mucha decisión de poner orden en las calles y en las manifestaciones”.“Establecimos un equilibrio entre la libertad de circular y el derecho a manifestarse, con dos criterios bien claros: que es el Gobierno quien decide qué se puede hacer y qué no en el espacio público, ya que es para usarlo y disfrutarlo, no para ensuciarlo u ocuparlo ilegalmente”, explicó.En materia de seguridad, Macri adelantó iniciativas como la modificación del plexo legal vigentey la restitución de un decreto firmado por Mauricio Macri que establecía “un procedimiento exprés” para deportar a los extranjeros ilegales que delinquen.Por otra parte, prometió construir seis pasos bajo nivel y luego avanzará con la obra del Viaducto del tren Sarmiento, una iniciativa urbana que fue parte de la plataforma de su campaña electoral.En el mismo sentido, confirmó que llevará a la Legislatura un, que regula las alturas de las nuevas construcciones.También, admitió queexistentes, como la localizada en la avenida Del Libertador y anunció la incorporación “bajo estudio” de un “tranbus”.Macri dijo que impulsará la creación de un Centro de Justicia de la Mujer propio del distrito y trabajará en la transferencia de las competencias en material de violencia de género y de los fueros penal, civil y laboral.Al igual que en el mensaje que dio en diciembre cuando asumió en el Ejecutivo porteño, reiteró la necesidad que se cumpla con el fallo de Corte Suprema de Justicia nacional por los fondos coparticipables y señaló que mientras se espera que ocurra se trabaja con Casa Rosada con el traspaso de la administración del Puerto y la Terminal de Retiro".Al finalizar, Macri hizo un llamado a todos los legisladores para tratar las “numerosas iniciativas que los distintos bloques presentarán” y completó: “Enfoquémonos en construir una agenda común que le ofrezca a los vecinos las soluciones que nos demandan”.En el recinto estuvieron presentes los diputados y diputadas nacionales y porteños de los distintos bloques legislativos, funcionarios del Gabinete de la Ciudad, representantes del Tribunal Superior de Justicia local y de la Defensoría del Pueblo.