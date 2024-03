Organizaciones sociales y de izquierda marcharán al Congreso

El Congreso será el epicentro de las protestas.

El Molinetazo

El día de la apertura de las sesiones del Congreso, estudiantes, asambleas barriales y del colectivo Unidxs por la Cultura vamos a decirle NO al tarifazo del 500%.

Defendamos nuestros derechos a estudiar y trabajar

🟣 APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS



Lase manifestarán este viernes por la nochecuando el presidente Javier Milei brinde su discurso ante la, para dejar inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias., anunció desde sus redes el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano.Losconfirmaron que van a confluir con las manifestaciones en la calle una vez terminada la Asamblea Legislativa.En tanto, el secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste y dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad,, informó que habrá una movilización desde las 19 frente al Congreso para "repudiar el plan motosierra de Milei".Previo a la manifestación, los trabajadores ferroviarios del Sarmiento y asambleas barriales de zona Oeste realizarán lo que denominaron un, que concluirá con un acto en "contra del intento de privatización del tren, el aumento del boleto y por aumento de salarios"., igual que en otras estaciones como, para protestar contra el aumento de transporte y pedir por un boleto educativo, que consiste en saltar los molinetes para no pagar el pasaje.La actividad es impulsada por la comisión estudiantil del espacio, centros de estudiantes, sindicatos docentes, sectores de la cultura y asambleas barriales de la Ciudad que en un video la militante del PTSllamó a saltar el molinete para viajar sin pagar.Desde Unidad Piquetera, el dirigente del Polo Obrero (PO),, también confirmó que, desde ese espacio, se van a movilizar "no importa el horario, aunque sea a la noche para evitar que los sectores populares que viven en barrios alejados puedan concurrir".El viernes 23 de febrero, en el marco de una reunión abierta de coordinación donde se reunieron dirigentes del FIT, sectores del sindicalismo combativo, organizaciones sociales políticas, estudiantiles y asambleas barriales, decidieron impulsar una "jornada de lucha" que incluiría una movilización al Congreso y un cacerolazo.Otra de las organizaciones que se sumará a la movilización es la, confirmó el dirigente, y la Confederación General de jubilados, retirados, pensionados y adultos mayores del país.Además, varios usuarios de redes sociales también anticiparon que van a hacerse presentes para llevar adelante un cacerolazo como los que tuvieron lugar durante el mes de diciembre para rechazar el DNU 70/23.Por su parte, el actor y guionistaanunció que va a realizar una "sentada" en Plaza de Mayo para "mirar fijo" a la Casa Rosada en rechazo al gobierno, en respuesta al lema del oficialismo que asegura que "no la ven".Paralelamente,para dar su apoyo al Presidente: "Este viernes a las 21 horas Milei expondrá a toda la casta y cómo contribuyeron durante años a robarse varios puntos del PBI. Obviamente la militancia estará afuera del recinto bancando como siempre", afirmaron desde la cuenta Líderes Liberales, que reúne a seguidores del partido del Gran Buenos Aires y Capital Federal.