Barracas goleó a Independiente Rivadavia en Mendoza y es puntero de su zona

Foto: Maximiliano Luna.

Foto: Ramiro Gómez

Barracas Central le ganó este jueves como visitante a Independiente Rivadavia por 3 a 1, en la continuidad de la octava fecha de la Copa de la LPF, en la que alcanzó la cima de la Zona A, con 15 puntos, al menos hasta que jueguen Argentinos Juniors, River Plate y el "Rojo" de Avellaneda.El equipo del técnico uruguayo Alejandro Orfila abrió el marcador a los 43 minutos del primer tiempo mediante una vistosa volea del mediocampista Maximiliano Zalazar, para que el delantero Alan Cantero amplíe a los 4 del complemento.Tras el descuento del mediocampista Juan Cavallaro, a los 8 minutos del segundo tiempo, otra vez Cantero aprovechó un error defensivo para liquidar el encuentro en la capital mendocina.El bloque inicial tuvo a un Independiente protagonista, en búsqueda de una victoria que revierta el mal momento futbolístico y motive de cara a una nueva etapa de dirección técnica, con el flamante entrenador santafecino Martín Cicotello presente en el Bautista Gargantini.La "Lepra" insistió durante la primera media hora de juego por el costado derecho, con proyecciones del lateral Luciano Abecasis y, sobre todo, intervenciones precisas del creativo Matías Reali.El propio Reali, ex Gimnasia de Jujuy, lanzó un peligroso centro a los 10 minutos de juego que alcanzó a desviar con lo justo el capitán visitante, Facundo Mater.Más tarde, el extremo Juan Cavallaro conectó otro centro, esta vez de Abecasis, en el segundo palo, el cual salió desviado por poco.Sin embargo, y más allá del constante dominio, el equipo dirigido momentáneamente por el DT de reserva, Federico Arias, comenzó a caer en el abuso de lanzamientos aéreos, controlados por la dupla de zagueros del "Guapo", Gonzalo Goñi y el mencionado Mater, ambos de buen primer tiempo.Así las cosas, solo el atacante visitante Maximiliano Zalazar logró incomodar a los locales, pero le bastó conectar una fulminante volea, a los 43 minutos, para poner en ventaja a los de Alejandro Orfila.Fue el delantero Alan Cantero quien recuperó una pelota en el medio, encaró, y envió un centro mal despejado por la defensa local, para la inmediata aparición del ex Boca Juniors y Platense, quien aguardó que el balón pique y sacó un inatajable remate con gran gesto técnico.Para el complemento, Arias cambió al volante Joel Soñora, con molestias físicas, por el mediocampista Juan Manuel Vázquez.No obstante, el "Guapo" fue también inteligente, y se paró rápidamente de contra ante el aluvión de ataque del local en búsqueda de la paridad rápida.Antes del cuarto minuto, el lateral Rodrigo Insúa recuperó bien una pelota en el carril izquierdo y tocó para Cantero, quien edificó una imparable corrida por toda la banda, enganchó hacia adentro y remató al primer palo del arquero Gonzalo Marinelli para ampliar el marcador en un Gargantini atónito.El partido se reactivó de inmediato con una excelente reacción del local: a los 8 minutos, Juan Cavallaro inició una jugada mediante una pisada de calidad y posterior cambio de frente para Reali, quien profundizó un pase para Abecasis y, ya dentro del área, éste picó hasta la línea de fondo y ejecutó un centro que completo el mismo Cavallaro abajo del arco.El golpe motivador del descuento metió a Independiente en partido, por lo que Orfila ensayó dos modificaciones de contención con los ingresos de los volantes Carlos Arce y Manuel Duarte.Sin embargo, el camino para sentenciar el encuentro se allanó gracias a un error insólito de la defensa local, sobre todo, del zaguero Bruno Bianchi, quien no pudo despejar un pelotazo largo que, en un pique, llegó hasta el área y, ayudado por una mala salida de Marinelli, alcanzó a puntear Cantero para marcar su doblete personal y el tercero de los porteños.El DT ex Defensor Sporting de Montevideo optó por dale minutos a Ramón "Wanchope" Ábila, quien ingresó sobre la media hora del complemento junto al atacante uruguayo Jhonatan Candia, pero éste último se fue expulsado un minuto después por un peligroso planchazo sobre Abecasis, lo que despertó una leve esperanza en la escuadra local.Más allá del amor propio, lejos estuvo de igualar e incluso de descontar, con excepción de un remate al travesaño del atacante Federico Moreno en la última, por lo que la "Lepra" cosechó su sexta derrota (quinta consecutiva) en ocho partidos del certamen, a la espera de una reacción anímica que otorgue la llegada del flamante cuerpo técnico.Por su parte, Barracas Central colocó un ladrillo más en la construcción de la campaña, hasta ahora, más importante de su historia, ya que alcanzó momentáneamente la punta de la Zona A, con 15 unidades, una por encima de Argentinos Juniors e Instituto de Córdoba, que hoy venció como visitante a Gimnasia y Esgrima La Plata por 3 a 1.En la próxima jornada, los de Orfila recibirán a Independiente de Avellaneda en uno de los partidos de la fecha, en tanto que al DT Cicotello le tocará debutar nada menos que frente a River Plate en el Más Monumental.: Gonzalo Marinelli, Luciano Abecasis, Bruno Bianchi, Tomás Palacios y Tobías Ostchega; Ezequiel Ham, Gastón Gil Romero, Joel Soñora y Juan Ignacio Cavallaro; Victorio Ramis y Matías Reali. DT: Federico Arias.: Sebastián Moyano; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Gonzalo Goñi y Rodrigo Insúa; Rodrigo Herrera, Siro Rosané; Lucas Brochero, Alan Cantero y Maximiliano Zalazar; Alexis Domínguez. DT: Alejandro Orfila.Gol en el primer tiempo: 43m. Maximiliano Zalazar (BC).Goles en el segundo tiempo: 4m. Alan Cantero (BC); 8m. Juan Cavallaro (IR) y 23m. Alan Cantero (BC).Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar, Juan Manuel Vázquez por Joel Soñora (IR); 18m. Sebastián Zeballos por Juan Cavallaro (IR); 19m. Manuel Duarte por Lucas Brochero y Carlos Arce por Siro Rosané (BC); 25m. Federico Moreno por Gastón Gil Romero (IR); 29m. Ramón Ábila por Alexis Domínguez y Jhonatan Candia por Alan Cantero (BC); 33m. Pedro Velurtas por Maximiliano Zalazar (BC); 40m. Federico Castro por Tomas Palacios (IR).Amonestados: Bianchi, Palacios y Ramis (IR); Goñi, Herrera y Capraro (BC).Incidencia; 30m. del segundo tiempo expulsado Jhonatan Candia (BC).Árbitro: Diego Ceballos.VAR: Fernando Echenique.Cancha: Bautista Gargantini.