ATE y UPCN denunciaron al menos "160 despidos indiscriminados" en Andis

Protesta de este jueves

Los gremios de ladenunciaron este jueves al menos "160 despidos indiscriminados" en lapor el pedido de la "reducción del 30% del personal de cada organismo federal" que le atribuyeron al Gobierno nacional y afirmaron que todavía faltan "100 compañeros más" en ser notificados de la misma decisión.Por su parte, fuentes de Andis informaron a Télam que este miércoles el organismo "rescindió los contratos de 135 empleados" y aseguró que, en un relevamiento interno, "se constató" que esos empleados "no iban a trabajar o no podían justificar sus labores"."El número exacto es de 160 despidos. Primero el 22 de febrero circuló un listado con 29 trabajadores. Y el segundo listado con 135 trabajadores más circuló el día 28 a la madrugada. Terminaron notificando a todos los trabajadores, entre esos listados hay personas con discapacidad, delegados, mujeres con 60 años recién cumplidos, trabajadores con licencias por enfermedad", indicó la secretaria general de la Junta Interna de ATE en Andis, Roxana Zapiro, en diálogo con Télam.La delega gremial explicó quepero, advirtió, con el decreto 77/2023 el presidente Javier Milei dispuso que "todos los trabajadores de la administración pública nacional estén a prueba hasta el 31 de marzo de 2024"."Por decreto Milei renueva los contratos a marzo y ahora (el director ejecutivo de Andis, Diego) Spagnuolo los limita al 29/2", remarcó el, en declaraciones a Télam.En la notificación que recibieron los trabajadores de Andis, "se les decía que se procedía a rescindir el contrato a partir del 29 de febrero, nada más. No hay motivos. La verdad es que es indiscriminado, decidieron despedir y ya", dijo Zapiro."El director ejecutivo dice que el Presidente está pidiendo una reducción del 30% del personal de cada organismo federal", agregó la dirigente gremial.Consultados por Télam, fuentes de Andis afirmaron que este miércoles se "rescindieron los contratos de 135 empleados que presentaban condiciones irregulares en sus tareas" y afirmaron que "en un relevamiento interno" de ese organismo "se constató o que no iban a trabajar o no podían justificar sus labores"."En otros casos había superposición de actividades, por lo que después de esta decisión no se verán afectadas las prestaciones del organismo a los beneficiarios", aseguraron.En respuesta, Zapiro opinó que(discurso):pero, contrastó: "La realidad es que utilizan ese speech para despedir, achicar el Estado y seguir metiendo su gente que no gana $400.000 como gana un trabajador raso, ganan 2 millones y medio de pesos".Y manifestó su preocupación porque, analizó al remarcar el carácter federal del organismo encargado de velar por los derechos de las personas con discapacidad.Dada la notificación a los empleados del Andis, el gremio UPCN realizó en la mañana de este jueves una protesta, para intentar ser recibidos por Spagnuolo."No tuvimos respuesta, no nos recibió, dejamos un petitorio. No parece haber negociación alguna", reclamó Unamuno que adelantó que lo que obtuvieron como "novedad es que faltan 100 compañeros más" en recibir la misma notificación.Además, precisó que de las 164 personas notificadas, 3 delegados gremiales y una mujer embarazada ya fueron reincorporados luego de que el organismo reconociera que "se había equivocado" en sus casos., señaló y lamentó que "deberíamos ser el ejemplo, impartimos políticas para cumplir con el cupo de discapacidad y estamos echando en el Andis gente con CUD (certificado de discapacidad)".