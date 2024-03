El Central adjudicó US$491 millones en la primera subasta de la Serie 3 del Bopreal

Foto: Victoria Gesualdi (archivo).

Cómo son estos bonos

El Banco Central (BCRA) informó que en la primera licitación de la Serie 3 de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) adjudicó la totalidad de las 280 ofertas recibidas por un valor nominal (VN) de US$491 millones.-, la expectativa del Banco Central (BCRA) es lograr nuevamente una adhesión total.Las próximas semanas habrá nuevas licitaciones hasta completar el monto máximo de hasta VN US$3.000 millones contemplado para este nuevo capítulo.en un comunicado.Las subastas estarán disponibles para todas las empresas que hayan registrado deudas en el Padrón de Deudas Comerciales con el Exterior lanzado conjuntamente por la Secretaría de Comercio y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)., desde noviembre de 2025 hasta mayo de 2026.Al igual que la 1 y la 2, la Serie 3 también está habilitada para su transferencia y negociación en el mercado secundario.La suscripción se realiza en pesos al tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día hábil previo a la fecha de inicio de la licitación. En tanto, son pagaderos en dólares.Es que a las condiciones menos atractivas de esta Serie respecto a las anteriores (no sirve para pagar impuestos y tiene mayor duration que la 2), se le sumaba la baja de la brecha cambiaria (hoy cerró en torno al 27%).Esta caída impacta porque ubica al tipo de cambio implícito que reciben los importadores en el mercado secundario muy por encima de la cotización del dólar contado con liquidación (CCL).De acuerdo a cálculos previos de la consultora 1816, si la Serie 3 valiera entre u$s 64 y u$s 70 en el secundario, el tipo de cambio implícito del bono sería de entre $1418 a $1546, muy lejos del CCL que finalizó hoy en $1.072,71.El economista Salvador Vitelli destacó en X que “con esta brecha es una sorpresa el monto” adjudicado hoy. En la misma línea, se pronunció Nicolás Cappella del Grupo IEB, al afirmar que fue “una muy buena primera colocación”.Un tanto más cauteloso fue el research analyst de Cocos Capital, Tobias Sanchez, quien recordó que el monto adjudicado hoy representa “el 16% del total a emitir” en esta Serie.“Este número podría considerarse bajo teniendo en cuenta que en esta subasta no había restricciones con respecto al tipo de empresa que podían entrar a la licitación”, agregó el analista haciendo referencia a que podían participar todas las firmas registradas en el Padrón de Deuda (tanto mipymes como grandes).Los Bopreal son títulos para importadores de bienes y servicios que fueron diseñados por el BCRA para despejar el stock de deuda comercial que tienen las empresas.Con los bonos, la autoridad monetaria pretende estirar los plazos de pago en un contexto de alicaídas reservas internacionales y, al mismo tiempo, aspirar pesos en manos del sector privado.El stock de deuda comercial por importaciones fue uno de los primeros asuntos que encaró el equipo económico del Gobierno que preside Javier Milei.Hace dos semanas,Desde que entró en vigencia esta facilidad -el miércoles 14 de febrero- "más de 3.300 mipymes realizaron pagos de deuda de importaciones por un total de US$131 millones", precisó la autoridad monetaria.