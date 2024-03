Exhortaron a los países del G-20 a elaborar una agenda de coordinación tributaria

@fotow@

Economistas internacionales exhortaron este jueves a los países del denominado Grupo de los 20 (G-20) a adoptar las medidas necesarias para coordinar una agenda tributaria que contenga un impuesto mínimo global para los súper ricos.



Durante una reunión paralela a la cumbre de ministros de Finanzas del G20, organizada por la Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation (ICRICT) y desarrollada en San Pablo, Brasil, los economistas Joseph Stiglitz, Jayati Ghosh y Gabriel Zucman coincidieron en la propuesta de adoptar un tributo mínimo global para el sector de más altos ingresos.



Stiglitz sostuvo que "el tema de los impuestos a los súper ricos finalmente está siendo discutido en el G-20. Insto a los líderes del G20 a adoptar esta nueva agenda sobre coordinación tributaria internacional para garantizar que estas personas comiencen a pagar su parte justa para permitir que los gobiernos enfrenten los desafíos del cambio climático, las pandemias y la desigualdad, y realicen inversiones esenciales en educación, salud, infraestructura y tecnología.".



En tanto, Javati Ghosh señaló que "se insta a los líderes del G-20 a adoptar esta agenda tan necesaria. Es hora de que pongamos fin a la capacidad de los superricos de pagar menos impuestos que un maestro en Delhi o un trabajador de una fábrica en Sao Paulo, lo cual es posible gracias a las fallas de nuestro sistema tributario internacional".



Por su parte, Zucman, director del Observatorio Fiscal Europeo y comisario del ICRICT, afirmó que "un impuesto mínimo del 2 por ciento sobre la riqueza de los multimillonarios podría recaudar alrededor de 250 mil millones de dólares al año, equivalente a la cantidad recaudada por el impuesto mínimo global sobre las corporaciones multinacionales. El dinero de ambos impuestos podría ayudar a los gobiernos de todo el mundo a hacer frente a los impactos devastadores del cambio climático".