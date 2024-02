Bullrich destacó la baja "impactante" de los homicidios en Rosario

Foto: Cris Sille.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó los resultados de los controles realizados en lo que va del 2024 en la ciudad santafesina de Rosario, donde los homicidios dolosos cometidos en la vía pública "que tienen que ver con los conflictos de la criminalidad organizada" descendieron un 57 por ciento respecto al mismo período del 2023, lo cual consideró como una cifra "impactante"."Sabemos que falta mucho por hacer pero podemos decir que hemos logrado, en el mismo período del 2023, que los homicidios cometidos en la vía pública que tienen que ver con los conflictos de la criminalidad organizada hayan bajado un cincuenta y siete por ciento, es una cifra impactante", afirmó la funcionaria nacional durante una conferencia de prensa junto a Vicente Barreiro, secretario de Seguridad, Martín Verrier, subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, y Federico Angelini, subsecretario de Intervención Federal.Bullrich se refirióde la localidad de Rosario."Se han llevado operaciones semiestáticas porque estamos en determinadas zonas de Rosario, estamos focalizando los recursos desplegados teniendo en cuenta la violencia asociada en zonas comprometidas como el barrio Ludueña, Empalme Graneros y General Las Heras", explicó.Según las cifras dadas a conocer por su cartera,La ministra aseguró que esto sucedió debido a la "decisión de trabajar juntos, de haber armado pabellones especiales para los presos de alto riesgo que no conduzcan las operaciones desde las cárceles, más la decisión de ir por los cuatro pilares del narcotráfico: la comercialización, la logística, la policriminalidad (extorsiones, sicariatos) y la demanda"."Dispusimos que todas las motos que circulan sean controladas porque ha sido el vehículo por excelencia de las amenazas, de los tiroteos, y les solicitamos a todos la documentación y reglamentación y trabajamos con perros para ver si tienen algún tipo de producto ilegal", señaló.Bullrich añadió que"Estamos trabajando en los accesos y las circunvalaciones de Rosario a través de un anillo digital que está prestando atención especial en los peajes y realizando operativos de saturación espontáneos que no estén siempre en el mismo lugar para que los delincuentes no evadan los controles", resaltó.La ministra sostuvo que hubo "57 procedimientos de incautaciones de drogas y armas" y han "trabajado en más de 150 investigaciones"., indicó Bullrich, quien felicitó a las fuerzas y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.Por último, la funcionaria dijo que "esto era una urgencia" y "la decisión, la capacidad de coordinación, la posibilidad de darle a las fuerzas la seguridad de que van a trabajar con absoluta profesionalidad ha permitido hoy decirles a los rosarinos que estamos logrando un objetivo importante"."En muy pocos lugares en el mundo, si bien vamos dos meses y no hay que relajarse ni un segundo, hay una baja de un 57 por ciento, esto no es una casualidad, es una decisión", concluyó.En tanto, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, afirmó hoy que "hay indicadores que muestran mejoras" en la material, aunque pidió ser "muy cautos" porque "todavía es muy prematuro"."Aunque los primeros indicadores son buenos, todavía es muy prematuro y tenemos que seguir trabajando para lograr el objetivo que nos planteamos", dijo este mediodía al asistir a una convocatoria en la Cámara de Diputados de Santa Fe, respecto a normas que impulsa el Poder Ejecutivo.En rueda de prensa, el ministro sostuvo que están "teniendo a lo largo y ancho de toda la provincia algunos indicadores que ostentan una leve mejora" en materia de seguridad pública., evaluó.Cococcioni se diferenció de la ministra Bullrich, quien celebró la caída de homicidios en Rosario, la ciudad con la tasa más alta de ese delito en el país."No compartimos que un descenso de los homicidios, que por cierto es muy marcado, deba salir a ser exhibido como un trofeo en materia de gestión", aseguró y añadió: "No sólo contamos los homicidios, sino también medimos cantidad de heridos de arma de fuego, secuestros de arma de fuego, entre otros datos".Para el encargado de la seguridad en Santa Fe,"Y esto habla también no sólo de la proactividad en calle, sino de la calidad que se está ganando en materia de investigación a partir de la reestructuración de la Policía de Investigaciones (PDI)", cerró Cococcioni.