Anuncios de paro y asambleas de trabajadores tensan los reclamos gremiales

Los maestros agrupados en laanunciaron este jueves su adhesión alde 24 horas previsto en todo el país para el lunes en reclamo de un aumento salarial, mientras que los trabajares municipales llevaron a cabo en las últimas horas distintas asambleas para analizar posibles medidas de fuerza, también en reclamo de la recomposición de sus haberes.Si bien el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto de la provincia convocó a los representantes de los gremios estatales para escuchar sus reclamos, el resultado de la mesa intersindical estuvo lejos de un acuerdo porque no hubo "ningún avance en materia de recomposición salarial, entre otros pedidos", afirmó ael secretario general de laPor otro lado, el fracaso de la mesa paritaria docente a nivel nacional llevó a laa decretar su adhesión al paro previsto para el lunes próximo, informó el secretario general del gremio en San Luis,El sindicalista se expresóque el "Gobierno nacional quiere imponer al sector" y que afectará a los docentes locales, quienes tampoco recibieron respuestas salariales tras el inicio de clases en la provincia con paros y movilizaciones.Este martes, representantes de ATE, la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS), el Sindicato Judicial Puntano (SIJUPU), el Sindicato de Empleados Provinciales (SIEP), la Asociación del Personal Empleados Legislativos (APEL) y la Unión de Trabajadores de la Educación Pública (UTEP) se reunieron con el ministro de Gobierno, Facundo Endeiza, para plantear su preocupación por "la falta de definición en lo que tiene que ver con la recomposición salarial" de los trabajadores.La falta de repuestas motivó queretomara las asambleas en los lugares de trabajo de cada municipio con los siguientes reclamos: "Recomposición y aumento salarial: pago del premio anual en una cuota; no al quite de plantas permanente; basta de maltrato y persecución a los trabajadores y trabajadoras que luchan por sus derechos; y reincorporación de los y las despedidas sin justa causa".En, la capital provincial, los gremios pidieron al intendentela urgente recomposición salarial conforme a la inflación y devaluación acumulada, además del pago del premio anual en una sola cuota y no en cuatro, como se les anticipara.El gobernador de San Luis,, ratificó ayer que no habrá suba salarial para estatales durante en una visita a la ciudad de"Con mucho esfuerzo y después de meses de muchísima austeridad, vamos a poder abonarles el salario completo a todos", dijo, quien remarcó que "la provincia tuvo que asumir el incentivo docente y los subsidios de transporte" para facilitar el inicio de clases en