Silvia Moyano, guionista del espectáculo de la Vendimia, quiere despertar "esperanza"

La guionista Silvia Moyano se propone "coronar" este fin de semana el desafío, uno de los principales de su trayectoria en el mundo de las letras, que domina sus horas en el último tiempo: lograr que el público, sobre todo el mendocino, que asista la Fiesta de la Vendimia, vea reflejada su identidad histórica y su perspectiva futura en el espectáculo central, que subirá a escena desde este sábado y hasta el lunes en el Teatro Griego Frank Romero Day, en la ciudad de Mendoza."El mensaje que me gustaría que llegara al público es de esperanza y de alegría, el de valorar lo que somos: un pueblo soberano, que, pese a las dificultades, tenemos el poder de decidir y no ser abatidos por el desaliento. Un mensaje de unidad que es lo que nos va a salvar tarde o temprano", reflexionó ante Télam la escritora, a quien le fue encomendada la elaboración del guion del espectáculo principal de la actual edición de la Vendimia mendocina.También docente, Moyano dijo sentir "una profunda emoción y mucha gratitud porque (el espectáculo que escribió a pedido del director general de la fiesta, Pablo Perri) es una oportunidad preciosa de rendir homenaje a nuestro pueblo y con muchas ansias de que la gente pueda sentirse plena y feliz al menos por un momento".Si bien desde el Gobierno mendocino destacaron que esta edición será más austera, la Fiesta Nacional de la Vendimia presentará en su espectáculo principal una puesta de más de 1.052 artistas en escena y 562 metros cuadrados de cajas lumínicas, recurso escénico que fue declarado Patrimonio Provincial."Coronados de historia y futuro", el espectáculo central, constará de cuatro actos en once cuadros que se desarrollan en 3.700 metros cuadrados distribuidos en cinco escenarios, y si bien el teatro griego tiene capacidad para unas 20.000 espectadores, desde la organización de la Fiesta Nacional de la Vendimia estiman en otros 10.000 las personas que disfrutarán de los shows desde los cerros aledaños.Moyano reconoció que, en otras ediciones y "con el afán de lograr ese factor sorpresa, (en el espectáculo principal de la Vendimia) había una mensaje muy rebuscado, una metáfora inalcanzable"."Pero -añadió- yo apelé a no crear algo tan complejo, sino algo que apele a los sentimientos, a las emociones, algo que simplemente llegue y que la gente pueda sentirse identificada".En ese sentido, la escritora llamó a "defender lo popular y lo que hace identitaria a la Fiesta", aunque "siendo lo más original posible".El espectáculo que está a poco de dominar la escena pública mendocina durante tres noches se propone "invitar a reflexionar acerca de algunos interrogantes en torno a elementos esenciales de la identidad mendocina", señalaron desde la organización del evento.Para ello, se valdrá de un orfebre, el personaje principal, quien desde pequeño ha sido llamado a cumplir un destino particular: será desafiado a construir un objeto que represente a su pueblo. Para tal misión, emprenderá un viaje hacia el pasado y el futuro en busca de los elementos necesarios para concretar su obra, lo que hará que "profundice en sus raíces vendimiales y en las posibilidades infinitas de su gente".El guion escrito por Moyano suma a otros personajes, quienes interpelarán al pequeño orfebre sobre la necesidad de perseverar frente a las dificultades y la vigencia de los valores populares."Coronados de historia y futuro" tendrá su estreno este sábado, noche en la que también se llevará a cabo la elección y coronación de la soberana nacional en el Teatro Griego Frank Romero Day, uno de los principales escenarios de la capital mendocina.Luego del acto central habrá dos repeticiones de la puesta de "Coronados" con el valor agregado de la presentación de artistas nacionales y locales.En la primera y segunda repetición de la Fiesta la banda de rock Ciro y Los Persas, y la orquesta La Delio Valdez serán los artistas principales en los shows del domingo y lunes próximos, respectivamente, y se presentarán además con la presentación de grupos y músicos locales.Entre las principales actividades del cronograma de la Fiesta Nacional de la Vendimia se encuentra también el clásico desfile de carruajes ornamentados de los distintos departamentos de Mendoza, denominado "Vía Blanca", que se realizará este viernes por la noche y durante el cual las aspirantes al trono vendimial recorren las calles del microcentro mendocino.Además, este sábado por la mañana se realizará el tradicional Carrusel, uno de los eventos más convocantes de los festejos, que suma a los carros de los departamentos mendocinos con sus reinas, música y colores, con un desfile popular que incluye centros tradicionalistas, colectividades, reinas invitadas de diversos puntos del país, caporales, murgas y diversas instituciones.Desde su primera edición oficial, en 1936, el festejo de la vendimia creció en producción, espectadores e importancia, hasta convertirse en una fiesta de proyección internacional.A la vez, es una celebración única en su género, que conjuga música, teatro y danza y cada año recrea una historia renovada sobre la cosecha, la tierra y la gente, combinando tradición e innovación.La Fiesta Nacional de la Vendimia se convirtió en un gran atractivo mendocino para turistas de diferentes provincias argentinas y de diversos países, lo que moviliza diversos sectores comerciales, entre ellos el cultural, el turístico y el gastronómico.La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, afirmó que "en cuanto a las expectativas de visitas a la provincia para nuestra Fiesta Mayor, tenemos proyectado 75% de reservas que, por supuesto, impacta en el área metropolitana"."Es un buen número, considerando las limitaciones de argentinos para viajar con una economía tan compleja. Vamos a contar con muchos turistas extranjeros y corporativos que muestran a Mendoza en su plenitud", añadió anoche la funcionaria al participar de la 23° edición de la Fiesta de la Cosecha en el aeropuerto mendocino.