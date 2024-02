La agenda electoral internacional de marzo

Viernes 1

IRÁN

Legislativas

Los conservadores ganaron con amplitud las últimas elecciones legislativas de 2020 y esperan repetir resultados

Domingo 3

SUIZA

Referéndums

Viernes 8

IRLANDA

Referéndum constitucional​

Domingo 10

PORTUGAL

Parlamentarias

Luis Montenegro del Partido Social Demócrata encabeza la coalición Acción Democrática. Foto: X@AlianzaDemocratica

Viernes 15 al domingo 17

RUSIA

Presidenciales

Vladimir Putin nuevamente favorito a quedarse con la presidencia con el apoyo del partido Rusia Unida

Domingo 17

MALDIVAS

Legislativas

Sábado 23

ESLOVAQUIA

Presidenciales

Peter Pellegrini apoya al gobierno del primer ministro Fico y busca la jefatura de Estado. Foto X@PellegriniP

Por orden cronológico, las elecciones destacadas a llevarse a cabo en el mundo durante marzo de 2024 son las siguientes:Los iraníes están convocados a las urnas para renovar las 290 bancas de la Asamblea Legislativa Islámica, donde las distintas facciones conservadoras ostentan la mayoría absoluta y son apoyo de la gestión del presidente Ibrahim Raisi.Entre las principales listas que se presentan se encuentran: el Consejo de la Coalición de las Fuerzas de la Revolución Islámica (SHANA), la Alianza Popular de la Revolución Islámica, la Voz de la Nación, el Consejo de Unidad y las fuerzas reformistas. En la misma fecha, también se renovará el Consejo de Expertos.En la antigua Confederación Helvética, los ciudadanos podrán votar por la aprobación o no de dos iniciativas populares vinculadas a temas previsionales: para “Vivir mejor en la jubilación” que trata sobre el Seguro de Vejez y Supervivencia (AVH) y otra vinculada a las pensiones “Por una previsión de jubilación segura y sostenible”.Los irlandeses votarán el proyecto de Ley de la Trigésima Novena Enmienda de la Constitución (La Familia) de 2023 revisaría la definición de familia para incluir las relaciones duraderas fuera del matrimonio. La Cuadragésima Enmienda del Proyecto de Ley de Cuidados de la Constitución de 2023 eliminaría las referencias a la “vida dentro del hogar” y a los “deberes en el hogar” de la mujer, con la adición de un nuevo artículo sobre los cuidados dentro de la familia.Ambos iniciativas cuentan con el apoyo de los partidos gubernamentales: Fianna Fáil, Fine Gael y el Partido Verde junto a la principal fuerza de oposición el Sinn Féin.En comicios anticipados, donde el actual primer ministro Antonio Costa no volverá a presentarse, el oficialismo respaldará al exministro de Infraestructura y Vivienda, Pedro Nuno Santo, líder del gobernante Partido Socialista.Por la oposición de destaca Luis Montenegro del Partido Social Demócrata en la coalición Acción Democrática. También se presentan con posibilidades de ingresar al Parlamento: el nacionalista André Ventura de Chega, Mariana Mortágua del Bloque de Izquierda, Rui Rocha de Iniciativa Liberal y el comunista Paulo Raimundo de la Coalición Democrática Unitaria.La Federación Rusa celebrará elecciones presidenciales en 3 jornadas, aunque los comicios ya comenzaron desde fines de febrero en los lugares más remotos del país más grande del mundo que supera los 17 millones de Km2 y en los territorios recientemente anexados del conflicto armado en Europa del Este.Apoyado por el partido oficialista Rusia Unida, el presidente Vladimir Putin buscará su quinto mandato (el tercero consecutivo) tras haber ganado la Presidencia en el 2000, 2004, 2012 y 2018. Por la oposición se destacan las candidaturas de Nikolay Kharitonov, diputado de la Duma por el opositor Partido Comunista de la Federación Rusa; el también diputado y líder del Partido Liberal Demócrata, Leonid Slutsky; y el vicepresidente de la Duma, Vladislav Vadankov, del partido centrista Gente Nueva.En estas islas del Ocáno Índico, los ciudadanos renuevan 93 bancas elegidas por distritos uninominales, donde el oficialista Partido Democrático de Maldivas buscará retener la mayoría absoluta. Por la oposición se destacan el Congreso Nacional Popular y su aliado el Partido Progresista de Maldivas, Partido Republicano, Alianza para el Desarrollo, Partido de la Justicia, los Demócratas de la Tercera Vía y las candidaturas independientes.Los eslovacos elegirán jefe de estado, entre los candidatos se destcan el ex primer ministro, Peter Pellegrini, de Voz Socialdemócrata (HLAS), el excanciller liberal Ivan Korcok y el expresidente del Tribunal Supremo Stefan Harabin, que se presenta como independiente. En caso de necesitar un balotaje para definir la presidencia, se celebrará el sábado 6 de abril.